محمد بن منصور يتوج أبطال سباق القدرة بقرية الوثبة

توج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان أبطال سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة، اليوم الأحد، بمشاركة 146 فارساً وفارسة، بحضور مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات، لارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية.



وتميز السباق بالتحدي، وشهد منافسة قوية من المشاركين على بلوغ منصات التتويج، خلال 4 مراحل، ونجحت الفارسة عشاء رياض حسن، في الفوز باللقب على صهوة «أل جي أمالفي» لإسطبلات إنجاز، بعد أن قطعت المسافة الكلية للسباق في 3:23:55 ساعات.



وجاء ثانياً الفارس سعيد عبد الله المهيري على صهوة «أن أس جي شانو» لإسطبلات ماب، مسجلاً 3:23:59 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة رهف حسن ميرزا على صهوة «أس في كالي» لإسطبلات الرميثي للقدرة محققة 3:24:02 ساعات.



من جانبه أكد مسلم العامري أن سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة حقق نجاحاً مميزاً، وظهر بالصورة المشرفة، التي تعكس مكانة الدولة وريادتها في رياضة الفروسية، وقال، إن تنظيم هذا الحدث يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم ملاك الإسطبلات الخاصة، وتعزيز حضورهم في سباقات القدرة، بما يسهم في تطوير مستوى المنافسة، والارتقاء بقدرات الفرسان والفارسات، وتطوير رياضة الفروسية في الدولة.



بدورها عبرت بطلة السباق عشاء رياض عن فخرها وسعادتها بالفوز الأول لها في مسيرتها، والذي جاء في ثاني مشاركة لها، وتقدمت بالشكر لوالديها على الدعم المستمر، وقالت، إن المنافسة كانت قوية لا سيما في مراحلها الأخيرة، بسبب الرغبة الشديدة من المتنافسين في حسم الصدارة، والتي جاءت لصالحها بفارق 4 ثوانٍ عن وصيفها، وأثنت الفارسة البطلة على التنظيم المميز من إدارة القرية وقالت إنه أسهم في تحقيق النجاح للسباق.