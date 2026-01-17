«أرلان» و«ديفد أوف إيثنس» يتألقان في سباقات جبل علي التحضيرية

شهد مضمار جبل علي منافسات قوية في الحفل السابع بمشاركة نخبة من الخيول المحلية والدولية تنافست في 7 أشواط أبرزها السباقان التحضيريان «سباق جبل علي مايل» و«جبل علي ستيكس» تألق فيهما «أرلان» و«ديفد أوف ايثنس» إضافة إلى تألق «أشوان» في الأمسية بشعار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي.

وحقق «إيه أف مرموق» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس ألكسندر دا سيلفا وإشراف إرنست أورتيل لقب الشوط الأول «كأس بورشه» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «هانديكاب» للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق المولودة في الإمارات، مسجلاً زمناً قدره 1.48.95 دقيقة.



وحصد المهر «أوماها فرونت» لسوتد آند بوتد وماي فيوتشر تشامبيونز لقب الشوط الثاني «جائزة الشعفار للاستثمار – سباق داعم» لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات «مبتدئة» وذلك بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.25.25 دقيقة.

وحلق «أشوان» بشعار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار بلقب الشوط الثالث «جائزة بنك دبي التجاري – سباق داعم» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر، للخيول المبتدئة بعمر 3 سنوات، مسجلاً زمناً قدره 1.12.91 دقيقة.



وفاز «نو إسكيب» لأبوبكر إقدورا بقيادة كيران شومارك وإشراف مصبح المهيري بلقب الشوط الرابع «جائزة جبل علي لسباق السرعة -فئة التكافؤ» لمسافة 1000 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، مسجلاً زمناً قدره 59.84 ثانية.

ونجح المهر «أرلان» لميركهات بلغينوف بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون في الفوز بلقب الشوط الخامس «جائزة منحنى تبوك – السباق التحضيري لبطولة جبل علي ستيكس» تكافؤ لمسافة 1950 متراً للخيول المهجنة الأصيلة، مسجلاً زمناً قدره 1.58.61 دقيقة بفارق رأس عن «اليوسف ترفور».



وتفوق «ديفد أوف ايثنس» لوذنان ريسنج بقيادة باتريك دوبس وإشراف حمد الجهني في الشوط السادس بعد إحرازه لقب «جائزة السباق التحضيري لبطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة، مسجلاً زمناً قدره 1.58.61 دقيقة بفارق طولين ونصف الطول عن «صايد».

وبصم «منتصر» لعبدالله المنصوري بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش غبى لقب الشوط السابع والختامي «كأس بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة مسجلا زمناً قدره 1.38.26 دقيقة.