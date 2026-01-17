«دبي بيتش» تكسب تحدي «كيب فيردي» في كرنفال سباقات دبي



سجلت خيول جودلفين ثنائية لافتة في الأمسية الثامنة من كرنفال سباقات دبي، أبرزها فوز «دبي بيتش» بلقب «كيب فيردي»، وتألق «بيكالي»، ضمن أمسية شهدت تعدد الثنائيات والانتصارات، التي تضمنت 10 أشواط على مضمار ميدان العالمي، بمشاركة 134 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

وحقق «إمبريسيف آكت» لنقابة سوتد وبوتد، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وتحت إشراف المدرب بوبات سيمار، الفوز في الشوط الأول «عزيزي كريك فيوز»، لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، مسجلاً زمناً قدره 1:22.90 دقيقة.

وحصدت الفرس «جمرة اس بي» لعبدالله عمر المشيخي، بقيادة الفارس حامد البوسعيدي، وبإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، لقب الشوط الثاني «عزيزي ريفييرا»، لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، مسجلة زمناً قدره 1.20.03 دقيقة.



وحلق «إنجلش أوك» لوذنان ريسنج بقيادة الفارس جيمس دويل، وتحت إشراف المدرب حمد الجهني، بلقب الشوط الثالث «برج عزيزي»، لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، بزمن بلغ 1:35.51.

وفرض الجواد «بيكالي»، بشعار جودلفين، وبقيادة الفارس ويليام بويك، وتحت إشراف المدرب تشارلي أبلبي، سيطرته بتحقيق الفوز في الشوط الرابع «عزيزي ريڤ»، لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي مسجلاً زمناً قدره 1.22.91 دقيقة.

وانتزع الجواد «أنترم» لـ«الليث ريسنج»، بقيادة الفارس سام جيمس، وبإشراف المدرب كارل بيرك، لقب الشوط الخامس «عزيزي ميلان»، لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي، مسجلاً زمناً قدره 2:20.01 دقيقة.

وأكد «يطارد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس راي داوسون، وتحت إشراف المدرب مايكل كوستا، تفوقه بالفوز في الشوط السادس «عزيزي فينيس»، لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي مسجلاً زمناً قدره 1.09.40 دقيقة.



وتوجت الفرس «دبي بيتش» بشعار جودلفين، وبقيادة الفارس كيران شومارك، وتحت إشراف المدرب سعيد بن سرور، بطلة للشوط السابع «كيب فيردي» من الفئة الثانية «جروب 2»، لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، في السباق الرئيسي للأمسية، بعدما سجلت زمناً بلغ 1:35.67 دقيقة، بعد صراع ثلاثي مثير بفارق رقبة عن «كود برو كو» ورفيقتها في الإسطبل «دبي تريجر».

وتألقت المهرة «لبوة» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس برناردو بينهيرو، وتحت إشراف المدرب سالم بن غدير، بالفوز في الشوط الثامن «كوكوا بيتش ستيكس»، لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، محققة زمناً قدره 1:39.66.



وخطف «فولك فيستيفال» الأضواء، بعد أن حقق فوزاً كثيراً، ليهدي شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الانتصار الثاني على التوالي، بقيادة الفارس برناردو بينهيرو، وتحت إشراف المدرب سالم بن غدير، إنجازاً جديداً بإحرازه لقب الشوط التاسع «عزيزي مينا»، لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، مسجلاً زمناً بلغ 1:35.13 دقيقة.

وحقق «فرنش دوك» الفوز الثاني لوذنان ريسنج، بقيادة جيمس دويل، وإشراف حمد الجهني لمسافة 2410 متر «عشبي» سباق «فايزابارد هانديكاب» مسجلاً زمناً قدره 2.31.25 دقيقة.



سعيد بن سرور: «دبي بيتش» فرس متطورة

وأعرب المدرب سعيد بن سرور بفوز «دبي بيتش» بلقب كيب فيردي، وقال:«أنا سعيد جداً بالفوز في كيب فيردي مرة أخرى. «دبي بيتش» فرس في تطور مستمر، وكنا نعتقد أنها ستستفيد من العودة إلى مسافة الميل. سننظر في مشاركتها مع «دبي تريجر» في سباق بلانشين».

من جانبه قال الفارس كيران شوماك: «سبق لي قيادة «دبي بيتش» إلى الفوز بمضمار كيمبتون في يونيو، وكانت حينها متحمّسة جداً، أما اليوم فكانت أكثر هدوءاً وسهلة القيادة. لم نسرع الوتيرة كثيراً، لكنها أظهرت تسارعاً جيداً وأنهت السباق بقوة».

وأضاف: «شعرت بأنها وصلت إلى المنافسات بسهولة كبيرة، واعتقدت أنها ستتقدم بفارق طولين أو ثلاثة، لكنها جعلت الأمر أصعب قليلاً. مع ذلك من الواضح أنها في تطور مستمر، وسباقات الأفراس هنا مفتوح أمامها، ولن تواجه أي مشكلة في زيادة المسافة في سباق بالانشين».