ماسة عدنان تحرز لقب سباق كأس فاطمة بنت منصور للقدرة



فازت الفارسة ماسة عدنان بلقب سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لفئة السيدات، لمسافة 100 كلم، والذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، اليوم السبت، بمشاركة 108 فارسات من مختلف الإسطبلات، على صهوة «جورنيت هيبوليت» العائد إلى إسطبلات الوثبة.



وتوجت الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان، الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، لارا صوايا، المديرة التنفيذية للتسويق والرعاية بقرية الوثبة، بمشاركة إدارة القرية وعدد كبير من الملاك والمدربين وأطقم الإسطبلات، التي شاركت في السباق.



جاء فوز ماسة عدنان بعد أداء قوي وحافل في السباق، الذي تم تقسيمه إلى 4 مراحل، بعد أن حافظت على مراكز الصدارة، بحصولها على المركز الثاني في المرحلة الأولى، ثم تقدمت نحو الأول في الثاني، وحلت ثالثاً في المرحلة الثالثة، لتنتزع اللقب في المرحلة الأخيرة بزمن قدره 3:18:48 ساعات.



وجاءت في المركز الثاني الفارسة آية علي، على صهوة «أتش سي بوترو رفيق» من إسطبلات الريف عجبان 2، بعد أن سجلت زمناً قدره 3:18:53 ساعات، وحلت الفارسة شما بطي في المركز الثالث على صهوة «فيوري فيوللي» العائد إلى إسطبل المغاوير 2 بزمن قدره 3:19:29 ساعات.



وتتواصل التحديات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، غداً الأحد، بسباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 100 كلم للإسطبلات الخاصة، والذي ينطلق عند السادسة والنصف صباحاً، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، وسط جاهزية كاملة من القرية، بعد إجراءات الفحص البيطري على الخيول المشاركة.