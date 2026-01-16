ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات إلى نهائي كأس الاتحاد للبولو

تأهل فريقا الإمارات وبهنسالي إلى نهائي كأس اتحاد الإمارات للبولو، ليضرب الفريقان موعداً مرتقباً غداً السبت في مواجهة قوية لحسم اللقب، جاء تأهل الفريقين بعد مشوار مميز في البطولة، حيث تأهل فريق الإمارات إلى النهائي بعد أن قادته سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لفوز مستحق على فريق الباشا بقيادة اللاعب هاني جبشة، بنتيجة 6 أهداف مقابل 4 أهداف، كما نجح فريق بهنسالي بقيادة ريشي بهنسالي في الفوز على فريق نون بقيادة الشاب راشد العبار، بنتيجة 6 أهداف مقابل 4 أهداف، كما سيلتقي فريقا الباشا ونون من جديد في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستسبق المباراة النهائية، في أمسية واعدة بمواجهات قوية لعشاق اللعبة.



شهدت البطولة مشاركة 8 فرق، قادها نخبة من نجوم البولو من أبناء وبنات الإمارات، إلى جانب عدد من اللاعبين المحترفين المقيمين على أرض الدولة، ما أضفى على المنافسات تنوعاً فنياً، ورفع من مستوى الأداء العام، حيث جاءت معظم النتائج متقاربة وحُسمت العديد من المباريات في تفاصيل دقيقة.



ونُظمت البطولة بإشراف اتحاد الإمارات للبولو واستضافها نادي دبي للبولو والفروسية على مدى أسبوعين، حفلت خلالهما المباريات بدرجة عالية من الإثارة والتنافس، لتُتوَّج بختام منتظر يجمع بين الخبرة والطموح في نهائي يليق بمكانة البطولة على روزنامة بطولات البولو في الدولة.