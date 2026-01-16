سباق فاطمة بنت منصور للقدرة ينطلق بالوثبة غداً

ينطلق عند السادسة والنصف صباح غدٍ السبت سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 100 كلم للسيدات، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة واسعة من مختلف الإسطبلات التي تدفع بنخبة الفارسات سعياً لبلوغ منصات التتويج.



وأكملت قرية الوثبة جميع الترتيبات التنظيمية الخاصة بإقامة السباق عبر اللجان المختصة، بعد الانتهاء اليوم الجمعة من إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، وتم تقسيم السباق إلى أربع مراحل، الأولى لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، والثانية 25 كلم باللون الأصفر، والثالثة 20 كلم باللون الأحمر، فيما تقام المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض، يعقبها تتويج الفائزات بالمراكز الأولى عقب اعتماد النتائج رسمياً.



ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط المهمة التي تحكم سير السباق، أبرزها أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك ست سنوات فما فوق، وألا يقل وزن الفارسة عن 50 كلغم، مع الالتزام بعدم تجاوز نبضات الخيل 64 نبضة خلال الفحص البيطري عقب كل مرحلة من مراحل السباق المختلفة.



كما شددت اللجنة على ضرورة عدم الازدحام أمام البوابة البيطرية، ومنع استخدام السوط أو وخز الخيل، والالتزام بارتداء الزي المعتمد، إلى جانب تحديد عدد المرافقين، وغيرها من التعليمات التي تهدف إلى توفير أعلى درجات السلامة للفارسات والخيول، وضمان تنظيم السباق بعيداً عن أي مخالفات.