95 خيلاً في الحفل السابع لمضمار جبل علي



يستضيف مضمار جبل علي في دبي الحفل السابع من موسم سباقات الخيل، والذي يتضمن 7 أشواط من أبرزها السباقين التحضيريين «سباق جبل علي مايل» و«جبل علي ستيكس» بمشاركة 95 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة.

ويدشن فعاليات الحفل الشوط الأول «كأس بورشه» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «هانديكاب» للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق المولودة في الإمارات بمشاركة 13 خيلاً، يعقبه الشوط الثاني «جائزة الشعفار للاستثمار – سباق داعم» لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات ويشهد مشاركة 16 خيلاً من الخيول المبتدئة.



وتتواصل المنافسات عبر الشوط الثالث «جائزة بنك دبي التجاري – سباق داعم» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر، بمشاركة 15 خيلاً من الخيول المبتدئة بعمر 3 سنوات، ثم الشوط الرابع «جائزة جبل علي لسباق السرعة - فئة التكافؤ» لمسافة 1000 متر، ويضم 16 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة.



ويشكل الشوط الخامس «جائزة منحنى تبوك – السباق التحضيري لبطولة جبل علي ستيكس» تكافؤ (80 ــ 105) لمسافة 1950 متراً محطة مهمة للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 8 خيول من الخيول ومن أبرز المنافسين على اللقب «الرائد» و«أرلان» و«اليوسف ترفور» قبل أن يشهد الشوط السادس «جائزة السباق التحضيري لبطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر تنافساً مثيراً بين 13 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة ومن أبرز المنافسين «ساداتي» و«دايموند ديلر» و«كافو».



ويسدل الستار على منافسات الحفل عبر الشوط السابع «كأس بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1600 متر «هانديكاب 00 ــ 70» بمشاركة 14 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة، في ختام منتظر أن يحمل الكثير من القوة والإثارة.