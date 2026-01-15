فرسان الإمارات وسوريا يتألقون في اليوم الثاني لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

واصلت بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، في نسختها الثالثة عشرة، منافساتها لليوم الثاني على ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، وسط تألق لفرسان الإمارات والجمهورية العربية السورية. تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من الأكاديمية.



وتُوّج الفارس الإماراتي سعود محمد المعيني بلقب المنافسات الدولية لفئة الـ «جونيورز» على ارتفاع 130 سم، مع الجواد «كارتوشي إم زد»، فيما حلّت الإماراتية فاطمة يوسف ثانية، والبلغارية ناستاسيا كلاتس ثالثة.

وفي منافسات الفرسان الأشبال على حواجز 110 سم، أحرز الفارس السوري زهير محمد الزبيبي المركز الأول، مع الفرس «سنو وايت»، تلاه الإماراتي بخيت محمد القبيسي ثانياً، والعراقي حمزة الدليمي ثالثاً.



وشهدت فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، على حواجز 115 سم، فوز الفارس الإماراتي سيف عويضة الكربي، مع الجواد «بينك فلويد في آند في»، فيما جاءت البريطانية كاتي سبيلر ثانية، والسوري صبري بادنكي ثالثاً.

وواصل الفارس السوري الشاب ليث غريب تألقه، محققاً فوزه الثالث في البطولة، والثاني مع الفرس «فافوريت دو غراندري»، بتصدره منافسات فئة الشباب على ارتفاع 135 سم، وحل الشيخ خالد سلطان القاسمي ثانياً، وفاطمة يوسف ثالثة.



وواصل ليث غريب تألقه، محققاً الفوز الرابع في منافسات فئة النجمتين على حواجز 120 سم، مع الفرس «أليت دو بونتس»، متقدماً على الإماراتي سيف عويضة الكربي، والسوري محمد غالي الزيبك.



وفي منافسات خيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، على حواجز 125 سم، توّج الفارس الإماراتي محمد حمد الكربي بالمركز الأول، مع الفرس «أونورا جيه»، تلاه زميله سالم أحمد السويدي ثانياً، واليوناني ديمتري ناتسيس ثالثاً.

ونال الفارس السوري عمرو حمشو البطاقة التأهيلية الأولى لمنافسة الجائزة الكبرى، بعد فوزه بمنافسات فئة النجمتين على حواجز 140 سم، مع الفرس «ماتش لوفد»، فيما جاء المصري عمرو جمال محمد ثانياً، والسوري أسامة الزبيبي ثالثاً.

وفي منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز 125 سم، أحرز الإماراتي هزاع حمد الظاهري الصدارة، مع الفرس «غدوي داردلي»، وحلّ السوري محمد مغيث الشهاب ثانياً، والإماراتي سالم أحمد السويدي ثالثاً.