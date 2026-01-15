«دبي تريجر» تطارد لقب «كيب فيردي» في «ميدان»



يحتضن مضمار ميدان، مساء الجمعة، الأمسية الثامنة من كرنفال سباقات دبي، والتي تتضمن تسعة أشواط متنوعة على المضمارين العشبي والرملي، بمشاركة 121 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ مليونين و660 ألف درهم. ويقام السباق الرئيسي في الشوط السابع «كيب فيردي» من الفئة الثانية «جروب 2» برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، للمهرات والأفراس، وقيمة جائزته 850 ألف درهم، بمشاركة 6 خيول، أبرزها «دبي تريجر» لجودلفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور، والذي يدفع أيضاً بـ «دبي بيتش»، كما تبرز في الشوط «كود برو كو».



وحققت مهرات جودلفين لقب 15 نسخة من سباق «كيب فيردي» لمسافة الميل، من بينها مهرات فائزات لاحقاً بسباقات الفئة الأولى مثل «سجعة» و«الثقة»، إلى جانب «بروميسنغ ران»، أم بطلة الـ1000 غينيز في الموسم الماضي «ديزرت فلاور».

وأكد المدرب العالمي سعيد بن سرور جاهزية «دبي تريجر» بعد خروجها من مشاركتها الأخيرة بحالة جيدة، وهذه هي تجربتها الأولى على مسافة الميل، ويأمل أن تتمكن من الاسترخاء والدخول في إيقاع مناسب يمنحها أفضل فرصة لتحمل المسافة، مشيراً إلى أن «دبي بيتش» أنهت مشاركتها الأخيرة في المركز الثاني بفارق ضئيل، وهي فرس تتطور مع مرور الوقت، وسيتم منحها الفرصة على هذا المستوى، ويتطلع إلى أداء جيد آخر.



الشوط الافتتاحي

وتنطلق منافسات الأمسية بالشوط الأول «عزيزي كريك فيوز» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، والمخصص لخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 175 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً.

ويشهد الشوط الثاني «عزيزي ريفييرا» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، وقيمة جائزته 120 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً، فيما يتنافس في الشوط الثالث «برج عزيزي» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، «هانديكاب» والمخصص لخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً.



وتتواصل فعاليات الأمسية في الشوط الرابع «عزيزي ريڤ» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، شوط تكافؤ مخصص لخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 175 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً.

ويقام الشوط الخامس «عزيزي ميلان» لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي، والمخصص لخيول بعمر 3 و4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً.



ويشهد الشوط السادس «عزيزي فينيس» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً.

ويقام الشوط الثامن «كوكوا بيتش ستيكس» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، وقيمة جائزته 400 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً، قبل أن تختتم الأمسية بالشوط التاسع «عزيزي مينا» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، وقيمة جائزته 250 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً.