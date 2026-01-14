مشاركة مميزة للفرسان في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، استهلت النسخة الثالثة عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز لعام 2026، التي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، منافساتها أمس الثلاثاء بمشاركة مميزة لفرسان دوليين وإماراتيين قدموا عروضاً مبهرة عكست مهاراتهم العالية، وذلك في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.



وشهد اليوم الأول من البطولة، التي تبلغ قيمة جوائزها على صعيد المنافسات المحلية والدولية مليون درهم إماراتي، منافسات قوية ومستويات فنية عالية، بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات من داخل الدولة وخارجها. وكان من أبرز المتوجين الفارس السوري ليث غريب، على صهوة الفرس Elite De Ponts، حيث أحرز المركز الأول في فئة الجولتين الخاصتين الفئة الأولى «120 سم»، متقدماً على الفارس الإماراتي سيف عويضة محمد الكربي، والفارسة الأمريكية تالية إسماعيل منجد.



وحقق الفارس ليث غريب، البالغ من العمر 18 عاماً، انتصاره الثاني خلال اليوم نفسه بعد فوزه أيضاً بإحدى منافسات فئة الجولتين الخاصتين، وقال في تصريح له: «من الرائع أن أحقق فوزين في اليوم نفسه، وسارت الأمور بشكل ممتاز. المشاركة في هذه البطولة تمثل فرصة كبيرة بالنسبة لي، إذ أشارك فيها منذ سنوات طويلة، وكان لها دور مهم في تطوير مستواي».



كما صعد الفارس محمد حمد الكربي، من نادي الشارقة للفروسية والسباق، إلى صدارة منصة التتويج، بعد فوزه في منافسة الجولة الواحدة ضد الساعة «140 سم» على متن الجواد Lyon Van De Plataan، فيما حل الفارس الأوزبكي عبدالرحمن فيروزوفيتش عبدالله ثانياً، وجاء الفارس الإماراتي عبدالله حمد علي الكربي، في المركز الثالث.



وشهد اليوم الأول أيضاً تتويج الفارس زيد خلف، من الأردن، بالمركز الأول في فئة الجولتين الخاصتين «105 سم» على صهوة الحصان Chico، فيما أحرز الفارس الإماراتي علي الرحمن، المركز الأول في فئة الجولتين الخاصتين «125 سم» مع الجواد Let It Be Again.

وتتواصل منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2026 يومياً حتى بعد غد الجمعة، حيث تُختتم المنافسات الدولية، على أن يُسدل الستار على البطولة بإقامة المنافسات المحلية الأحد المقبل.