هيئة أبوظبي للتراث تشارك في مهرجان أبوظبي للفروسية

تشارك هيئة أبوظبي للتراث في مهرجان أبوظبي للفروسية، الذي تنظمه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتزامن مع النسخة الثالثة عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وذلك من 13 إلى 16 يناير الجاري في منتجع الفرسان الدولي في أبوظبي.



وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على إبراز الموروث الوطني وتعزيز حضوره في الفعاليات المجتمعية، ما يعكس رسالتها ودورها في حفظ التراث الإماراتي ونقله للأجيال القادمة بما ينسجم مع أهدافها في تعزيز الهوية الوطنية، كما تهدف إلى ترسيخ الوعي بالتراث المرتبط بالزي، وإبراز التراث الإماراتي بوصفه عنصراً حياً ومتجدداً يسهم في تعزيز الانتماء الوطني ونقله للأجيال القادمة.



وتتضمن المشاركة عرضاً لنماذج «المحزم» أحد الأعمال الجلدية التقليدية ضمن برنامج «عز وذرى»، حيث يتم تعريف الزوار بالمحزم الذي يعد من ضمن عناصر الزي الرجالي قديماً، وطريقة تصنيعه ومكوناته واستخداماته وتصاميمه المتنوعة وأنواع زينته ودلالاتها، وذلك بغرض تعريف زوار المهرجان لا سيما من الأجيال الجديدة برمزية المحزم في التراث الإماراتي.