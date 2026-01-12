المهر «زاخر» يتألق في سادس سباقات مضمار العين

أكد المهر «زاخر» لياس للسباقات، حضوره القوي في سادس سباقات مضمار نادي العين، وتُوج بلقب الشوط الثاني بإشراف ماجد الجهوري وبقيادة الفارس سيلفيستر دي سوسا، حيث تصدر السباق الذي انطلق لمسافة 1800 متر، متفوقاً على تسعة خيول أخرى نافسته على اللقب، قاطعاً المسافة في 2:08:42 دقيقة بفارق 4.33 أطوال عن ملاحقه المباشر.



وكان مضمار نادي العين للفروسية والرماية قد أقام، السبت الماضي، سباقه السادس في الموسم بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وعلي فاروق مدير الفروسية بنادي العين، وحشد غفير من عشاق سباقات الخيول.



وفي افتتاحية حفل الأمسية ظفر الجواد «قصائد» لاسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة سيف البلوشي، بلقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول العربية «إنتاج الإمارات» عمر أربع سنوات فما فوق، في حين فازت المهرة «مارتا دي فاوست» لحمزة علي الطائي، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة راي داوسون بالمركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، للخيول العربية المبتدئة عمر أربع سنوات.



وظفر المهر «بي أف الشهم» لحمزة الطائين بإشراف إبراهيم الحضرمي، وبقيادة تاج أوشي بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، وهو الفوز الثاني في الأمسية للمالك، في حين أضاف المهر «فطين مجان» لخالد زمان، الثلاثية للمدرب إبراهيم الحضرمي، والثنائية للفارس راي داوسون بفوزه بالشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق.



ونجحت الفرس «رهيبة» لمحمد عبدالحميد عبداللطيف، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة ريتشارد مولن، في تحقيق الفوز بالمركز الأول بالشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول العربية عمر خمس سنوات فما فوق، وانتزع الجواد «أف يتوعد» لجمعة إبراهيم بخيت، بإشراف قيس عبود، وقيادة ريتشارد مولن لقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر، محققاً الثنائية للفارس مولن.



وفازت الفرس «وتيرا» لسعيد وراشد الشحي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وبقيادة راي داوسون، بلقب الشوط الثامن لمسافة 1000 متر للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق، وهذا هو الفوز الرابع للمدرب والثالث للفارس.