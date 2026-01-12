ميدان جديد للفروسية في غنتوت بمواصفات عالمية

كشف نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو عن تشييد ميدان جديد للفروسية وفق أحدث المواصفات العالمية، في خطوة تعكس مواكبة النادي لتطور البنية التحتية في الدولة، وتمكنه من استضافة البطولات المحلية والدولية بمختلف التصنيفات والمستويات.



وقال عبد الباسط الحمادي المدير التنفيذي للنادي في حديث لـ «البيان»: إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منشآت النادي، مشيراً إلى إضافة أنشطة جديدة تشمل قفز الحواجز وجمال الخيل، إلى جانب رياضة البولو التي تمثل الركيزة الأساسية لأنشطة النادي.



واشار الحمادي، إلى أن تشييد الميدان الجديد يهدف إلى توفير بيئة مثالية ومساحات إضافية لممارسة مختلف أنشطة رياضة الفروسية، مع الحرص على مواكبة التطوير والنمو في هذه الرياضة، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة العواني.



وأوضح أن ميدان الفروسية الجديد سينفذ وفق المواصفات العالمية، بطول 100 متر وعرض 70 متر، بما يتيح للنادي تنظيم واستضافة أكبر البطولات العالمية التي يطمح إلى احتضانها في المستقبل القريب



