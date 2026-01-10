ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز في بطولة اتحاد البولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات لفوز كبير على فريق إيكوتي، بنتيجة 9 مقابل 4.5 أهداف، أمس، في انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو.

وشهدت المواجهة الثانية بالجولة ذاتها فوز فريق بهنسالي بقيادة ريشي بهنسالي على فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش بنتيجة 8 مقابل 4.5 أهداف. كما تفوق فريق الباشا بقيادة توماس ولناس على فريق نون بقيادة راشد العبار بنتيجة 6 مقابل 5 أهداف، بينما حقق فريق جهانغيري فوزاً صعباً على فريق بن دري بنتيجة 6.5 مقابل 5 أهداف.