حمدة آل علي.. أول فارسة إماراتية تتوج بكأس محمد بن راشد للقدرة





تُوّجت الفارسة حمدة جاسم آل علي من اسطبلات البوادي بلقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي أُقيم (السبت) لمسافة 160 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، برعاية طيران الإمارات لتسجل إنجازاً تاريخياً كأول فارسة إماراتية تتوج باللقب.

وحققت حمدة آل علي اللقب بالسباق الرئيس في ختام مهرجان القدرة، على صهوة الجواد «إس دبليو هينكل» لاسطبلات البوادي 3 بعد أداء قوي ومميز في السباق الذي شهد مشاركة نحو 170 فارساً وفارسة لتحسم المنافسة بزمن قدره 6.14.19 ساعات، واحتلت المركز الثاني الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة «كازينو» لاسطبلات F3 بزمن قدره 6.14.55 ساعات، فيما جاء في المركز الثالث الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة «تاتارينو» لاسطبلات أم آر إم بزمن بلغ 6.15.22 ساعات.



تتويج الأبطال

وقام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية للمنطقة الوسطى في طيران الإمارات، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وأحمد الكعبي المدير العام لنادي دبي للفروسية.



وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية عن سعادته بنجاح النسخة التاسعة عشرة من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى راعي الحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأضاف لـ«البيان» إن هذه النسخة تميزت بالعديد من المبادرات والمكارم السخية من فارس العرب، الداعم الأول والأكبر لرياضة الفروسية والقدرة رياضة الآباء والأجداد حيث يحرص سموه على إسعاد أهل الخيل وكل العالم، مشيداً بجهود جميع فرق العمل في المهرجان على الجهود الكبيرة ليخرج الحدث بصورة تنظيمية متميزة تعكس مكانة دبي وقدرتها على تنظيم كبرى البطولات العالمية.



وأعربت البطلة حمدة آل علي «26 عاماً» عن سعادتها الكبيرة بهذا التتويج، مؤكدة أن هذا الإنجاز يُعد الأكبر في مشوارها الرياضي، وأن الصعود إلى منصة التتويج في سباق يحمل هذا الاسم الغالي يمثل أغلى إنجاز في مسيرتها حتى الآن. وقالت: سعادتي لا توصف بهذا الإنجاز، الذي جاء بعد جهد ومثابرة كبيرة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وأعتبر هذه المنصة الأغلى في مشواري الواعد.

الصابري: إنجاز غالٍ وثمين







من جانبه، أهدى المدرب علي سلمان الصابري الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم الكبير من سموهما لرياضة الفروسية والقدرة.

وأشاد الصابري بجهود جميع أفراد الطاقم في اسطبلات البوادي وابنه المدرب البطل سلمان، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد كان العامل الأساسي في تحقيق هذا التتويج، مضيفاً أن الإنجاز يُضاف إلى خزائن الإنجازات بعد تحقيق لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليأتي الفوز بكأس يحمل اسم فارس العرب كإنجاز غالٍ وقيمة كبيرة لمسيرة الذهب والألقاب.



