«إنديكيت» لحمدان بن محمد بطل كأس نادي الوصل في جبل علي



حقق «إنديكيت» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كأس نادي الوصل في مضمار جبل علي، فيما تألق «موهوب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الحفل السادس للمضمار الأصفر «أمسية سباق الوصل» التي أقيمت بحضور عدد من المسؤولين في هيئة الإمارات لسباق الخيل ونادي الوصل وبمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة.

وافتتح «ايه اف مهم» لخالد خليفة النابودة الحفل بإحرازه لقب الشوط الأول «كأس بورشة» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، من توليد الإمارات، بقيادة الفارس مارسيلنو رودريجز وإشراف المدرب إرنست أوتيل مسجلاً زمنا قدره 1.36.15 دقيقة.



وحقق «نام فريك» لستاد لاس مونجيتاس لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «جائزة برنامج داعم – سباق داعم» بقيادة فرانسيسكو لياندرو وإشراف انطونيو سنترا وجوليو أولاسكواجا مسجلاً زمناً قدره 1.25.56 دقيقة.

وتفوق «يعصوب» لمحمد أحمد السبوسي في الشوط الثالث جائزة الشعفار للاستثمار – سباق داعم لمسافة 1200 متر، بقيادة سام هتشكوت وإشراف أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 1.12.32 دقيقة.

وأضاف «وايت غيت» الفوز الثاني لمحمد السبوسي والمدرب أحمد بن حرمش بعد إحرازه لقب الشوط الرابع «جائزة سباق السرعة لفئة التكافؤ» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس خالد البلوشي مسجلاً زمناً قدره 1.12.50 دقيقة.

كأس نادي الوصل



وتوج «إنديكيت» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس كأس نادي الوصل، يُقام لمسافة 1000 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، بقيادة الفارس برناردة بينيرو وإشراف سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 59.04 ثانية.

وحقق «إكسل باور» لمحمد راشد بن غدير لقب الشوط السادس تتواصل الإثارة عبر كأس العوير، الذي يُقام لمسافة 1800 متر، ليضيف الثنائية للفارس برناردو بينيرو والمدرب سالم بن غدير بعد أن حسم السباق بزمن قدره 1.50.62 دقيقة.

وحسم «موهوب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الختامي «كأس بنك الإمارات دبي الوطني – سباق داعم» لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مايكل كوستا مسجلاً زمنا قدره 1.38.29 دقيقة.