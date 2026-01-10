«موثيكومب» و«ملقب» يتألقان في الحفل السابع لكرنفال سباقات دبي



شهدت الأمسية السابعة لكرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان العالمي تألق «موثيكومب» لجودلفين بطل الشوط الرئيسي «لورد نورث»، و«ملقب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في شوط ميناء جبل علي، في حين حقق الثنائية كل من إسطبلات فيكتورياس فوريفر، والمدرب جيمي أوسبورن، وابنته الفارسة صافي أوسبورن، والفارس سيلفستر دي سوزا، وسايمون وايد كريسفورد في الأمسية التي أقيمت برعاية موانئ دبي العالمية وتكونت من 9 أشواط بلغت جوائزها الإجمالية 2.065.000 درهم.



وشهدت الأمسية بُعداً مجتمعياً وإنسانياً لافتاً، بعدما أعلن نادي دبي لسباق الخيل تنظيم أول أمسية سباقات للتوعية باضطراب طيف التوحد في منطقة الشرق الأوسط.

ودشن فعاليات الأمسية الشوط الأول «دبي ورلد ديجيتال تيكنولوجي» لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي، حيث نجح الجواد «شون» لأوزماك في تحقيق الفوز بقيادة الفارسة صافي أوسبورن وتحت إشراف المدرب والدها جيمي أوسبورن، لتحسم السباق بزمن قدره 1:55.09 دقيقة.



وواصل فريق أوسبورن التألق في الشوط الثاني «ميناء راشد» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والمخصص للخيول المبتدئة عمر 3 سنوات، بعدما قادت سافي أوزبورن الجواد «برذرلي لوف» لجيم وكلير المحدودة إلى الفوز بإشراف جيمي أوسبورن، مسجلاً زمناً قدره 1:39.92 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث «ميناء جبل علي» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي فوز الجواد «مُلقّب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وتحت إشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:22.84 دقيقة. وفي الشوط الرابع «وي ون» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، أحرز الجواد «فورس آند فالور» لفيكتورياس فوريفر المركز الأول بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب جورج سكوت، مسجلاً زمناً قدره 1:38.87 دقيقة.



وحقق شعار فيكتورياس فوريفر الانتصار الثاني على التوالي بعد إحراز «فلاينج كومت» لقب الشوط الخامس «الوصل ستيكس» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وتحت إشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:09.20 دقيقة.

الشوط الرئيسي

وفي الشوط السادس الرئيسي «لورد نورث هانديكاب» للتكافؤ لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، خطف الجواد «ماثيكومب» بشعار جودولفين الأضواء، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وتحت إشراف المدرب تشارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:47.68 دقيقة.



وتواصلت الإثارة في الشوط السابع «موانئ دبي العالمية – دول مجلس التعاون الخليجي» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، حيث حقق الجواد «كاتس باي فايف» بشعار آر آر آر للسباقات الفوز بقيادة الفارس باتريك دوبس وتحت إشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:12.32 دقيقة.



وفي الشوط الثامن «دي بي ورلد إكسبريس» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي، تألقت الفرس «ميس يتشانس» لليث ريسنغ بقيادة الفارس فرانسيسكو لياندرو غونسالفيس، مانحة الفارس البرازيلي أول انتصار له في الإمارات، تحت إشراف أنطونيو سينترا وجوليو أولاسكواجا، مسجلة زمناً قدره 57.41 ثانية.

وأسدل الستار على الأمسية بالشوط التاسع «ميناء الحمرية» لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي، حيث فاز الجواد «أوشن فايكنغ» بقيادة الفارس جيمس دويل وتحت إشراف سايمون وإد كريستفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:55.28 دقيقة.