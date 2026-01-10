الإثارة تعود لمضمار نادي العين مجدداً في حفل سباقه السادس

تتجدد الإثارة في مضمار نادي العين للفروسية والرماية، عندما يحتضن في الساعة الرابعة من مساء غداً الأحد، حفل السباق السادس الموسم 2025 – 2026، والذي يتألف من 8 أشواط بمشاركة 107 خيول، وتبلغ جوائزه المالية 510 آلاف درهم، على أن تقتصر ترشيحات الجمهور على 7 أشواط من الأول وحتى السابع.

ينطلق الحفل بسباق الخيول عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة» في الشوط الأول وتبلغ مسافته 2000 متر، وتميل ترشيحات الفوز باللقب لعدد من الخيول القوية مثل «شامخ بينونة» و«طيار الوثبة»، و«مبهر العين».



يجتذب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر 10 من الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، وخلاله يطمح المهر «زاخر» للصدارة، غير أن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين أقوياء مثل المهرة «دي اتش بينونة»، و«اتش ام زمايل»، وفي الشوط الثالث لمسافة 1600 متر سيكون على المهر «رماح» مضاعفة جهوده للفوز باللقب في مواجهة منافسين مثل المهر «أنوار» والمهر «جدال قرين» وغيرهما.

في سباق التكافؤ بالشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق ينطلق الجواد «عمار» مستهدفاً اللقب، لكن عليه أولاً أن يتجاوز خيولاً قوية أخرى تتطلع للصدارة مثل «كاشمير»، و«راجح» و«نبراس»،

وفي الشوط الخامس تعود الخيول المبتدئة للظهور في المضمار لتتسابق لمسافة 1600 متر ويبرز منها كمرشحين محتملين للفوز بالمركز الأول كل من المهر «فتين ماجان»، والفرس «حياة الشحانية» والفرس «النوف».

في الشوط السادس تتسابق الخيول التي لم تفز في سباقين لمسافة 1400 متر، ويبرز منها كل من «أندليس»، و«اتش أم جازي»، و«مجدي»، وينطلق الشوط السابع لمسافة السرعة 1000 متر، حيث يتنافس على اللقب كل من الجواد «جبران»، و«ايه آر موج»، و«جاب أوقات» و«آر بي سراب».

في ختام حفل الأمسية ينطلق الشوط الثامن المخصص للقسم الثاني من خيول التكافؤ لمسافة السرعة 1000 متر، ويبرز كمرشح محتمل للفوز باللقب الجواد «ربدان الحصن»، ينافسه «ايه اف المميز»، و«وتيرة» وخيول أخرى طامحة للقب.