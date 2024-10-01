الأندية تسابق الزمن لعقد صفقات اللحظات الأخيرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يغلق اتحاد الكرة في الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، باب انتقالات القيد الصيفي للأندية الإماراتية للموسم الجاري 2024 - 2025، والذي تسابقت خلاله أندية المحترفين على صفقات تدعيم لصفوفها طوال 82 يوماً، بعدما تم فتح باب «الميركاتو الصيفي» في 10 يوليو الماضي.

وينتظر أن تشهد الساعات الأخيرة صفقات جديدة على صعيد اللاعبين المقيمين، مع العلم أنه يسمح للأندية بعد إغلاق باب القيد بإجراء تعاقدات جديدة لمدة 21 يوماً، بشرط أن تكون من لاعبين في صفقات حرة، أي مع لاعبين غير مرتبطين بعقود مع أندية أخرى وقت توقيع عقودهم مع أندية داخل الدولة.

وعلى الرغم من تفاوت الوضع في «الميركاتو الصيفي» ما بين الهدوء والنشاط، إلا أن المحصلة النهائية كان استقرار أغلب أندية دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين على صفقاتها المطلوبة لدعم صفوفها الأولى لكرة القدم من لاعبين مواطنين ومقيمين وأجانب، لتكمل بهم المسيرة حتى فترة القيد والانتقالات الشتوية المقررة من 15 يناير إلى 11 فبراير 2025، وأكمل 12 نادياً قائمة الخماسي الأجنبي في صفوفها باستثناء الوحدة والشارقة، والمتبقي لكل منهما خانة واحدة، بعد تعاقدهما حتى الآن مع 4 لاعبين أجانب.

جنسيات متعددة

وصل عدد اللاعبين الأجانب قبل ساعات من إغلاق باب القيد الصيفي إلى 68 لاعباً من 29 دولة، بواقع 27 لاعباً من أوروبا، و9 لاعبين من أمريكا الجنوبية، و15 لاعباً من آسيا، و16 لاعباً من أفريقيا، ومنهم 10 لاعبين من دول عربية، ولاعب واحد من أمريكا الشمالية.

وتصدر المحترفون الإيرانيون قائمة الأكثر حضوراً في قائمة الأجانب بتواجد 7 لاعبين مع أندية دورينا، وتلاهم الفرنسيون 6 لاعبين، ثم 5 لاعبين من كل من البرازيل، كوريا الجنوبية وصربيا، و4 لاعبين من تونس والمغرب، و3 لاعبين من الكاميرون، البرتغال والأرجنتين، ولاعبان من بلجيكا، هولندا، إيطاليا وأوزبكستان، ولاعب واحد من كل من كولومبيا، سوريا، نيجيريا، مصر، إسبانيا، غامبيا، كرواتيا، رومانيا، توغو، البوسنة، جامايكا، سلوفينيا، كوت ديفوار وسويسرا. فيما كانت أبرز صفقات «الميركاتو الصيفي»، تعاقد الجزيرة مع الفرنسي نبيل فقير.

والمصري محمد النني، وشباب الأهلي مع الإيراني سردار أزمون، والنصر مع علي مبخوت الهداف التاريخي للدوري الإماراتي والمنتخب الوطني الأول، في حين لا يزال لدى كل من الشارقة والوحدة خانة أجنبية خالية بتعاقد كل منهما مع 4 محترفين أجانب حتى الآن، وتضم قائمة الشارقة الحالية كلاً من يومين تشو، داركو نيجاسمايك، محمد فراس بالعربي وفرانسيسكو الكاسير، وتضم قائمة الوحدة، أحمد نورالله، عمر خربين، فيليب أوتيل، وهوجيمات أيركينوف.

أما الأندية المستقرة على الخماسي الأجنبي حتى الآن فهي خورفكان، ولديه هينريكي، لورينسي رودريجيز، ماتيوس أوليفيرا، وون دو جاي وكيونغ كوون، ودبا الحصن، ولديه أسامة حدادي، هيثم جويني، ابراهيما سيسي، بيير كوندي، وويتينيس شيمويو، والجزيرة كريم رقيق، نيسكينز كيبانو، نبيل فقير، محمد النني ورامون ميراز.

والنصر سمير ميميشيفيتش، عادل تعرابت، عثمان بوسعيد، ليروي يوهان فير ومانولو غابياديني، وعجمان ملس كوسانوفيك، أيمن الحوسني، وليد أزارو، جونيور فليمنجز وهيكل الشيخاوي. واستقر كلباء على ميها بلازيتش، دانييل بيسا، شهريار موجانلو، مهدي قائدي، وسامان قدوس الذي حل بديلاً للمصاب فيليب كيش، واعتمد البطائح على الخماسي أديلسون البيرتو، أولريش سيدوين، باولو هنريكي، عزيز جانييف واناتولي بيرترند، والوصل على الكسيس بيريز، سفيان بوفتيني، سيونغ هيون غونغ، سردان ميايلوفيش وهاريس سيفيروفيش.

وبني ياس على أندريه بوركا، أرنود لوسامبا، يوسفو نيكتيه، خوان باوزا وازار ماركوفيتش، وشباب الأهلي على بوغدان بلانيتش، لوكا ميليفوجوفيتش، مؤنس دبور، سعيد عزت الله وسردار أزمون، والعروبة على باولو ريكاردو، بيتروس بومال، جابريل كاك، بوبكر تراولي ومحمد رضا، والعين على فابيو كاردوسو، اليخاندرو روميرو، يونغ بارك، سفيان رحيمي ولابا كودجو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز