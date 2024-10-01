يوسف نياكاتي لـ« البيان »: عيني على لقب هداف الدوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد المالي يوسف نياكاتي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، أنه يسعى للمنافسة على لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي، رغم أن اللقب سيشهد تنافساً شديداً في ظل وجود عدد كبير من المهاجمين المميزين هذا الموسم.

وتألق يوسف نياكاتي مع بني ياس بشكل لافت منذ بداية الموسم الحالي، ولم يغب عن التسجيل في أي مباراة رسمية للسماوي، وأحرز 6 أهداف في 6 مباريات خاضها مع الفريق ما بين دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ نجح في تسجيل 4 أهداف في 4 جولات من عمر الدوري أمام الجزيرة والنصر وعجمان والوحدة، وهدفين في مباراتي دبا الحصن في الدور الأول من كأس «أديب».

وقال نياكاتي: «بداية الفريق في الموسم تعد إيجابية وجيدة للغاية بعدما نجحنا في حصد 7 نقاط من 4 مباريات وأمام منافسين أقوياء مثل الجزيرة والنصر والوحدة، وبني ياس يقدم أداء جيداً ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة، والفريق دعم صفوفه بلاعبين جدد مميزين قدموا الإضافة الفنية».

وأضاف: «بعد الخسارة 1 - 4 من النصر في الجولة الثانية استطاع الفريق استعادة توازنه والفوز على عجمان عقب العودة من التوقف، ثم التعادل مع الوحدة في مباراة قوية بعدما قدمنا مستوى جيداً وكنا الطرف الأفضل في أغلب فترات اللقاء، ولكن التعادل ليس نتيجة سيئة أمام العنابي على ملعبه وبين جماهيره».

وتابع: «الجهاز الفني بقيادة جواو بيدرو سوزا يقوم بعمل رائع مع الفريق والأجواء إيجابية مع اللاعبين وهناك رغبة وإصرار على أن يظهر الفريق بشكل أقوى وأفضل مما كان عليه في الموسم الماضي الذي واجهنا خلاله بعض الصعوبات، الجميع يركز عقب كل مباراة على تصحيح الأخطاء وتفاديها لتقديم أداء أفضل».

وعن المنافسة على لقب الهداف، قال: «بالتأكيد أتطلع إلى تسجيل الأهداف والمنافسة على اللقب لأنه دوري كمهاجم، إلا أن الأهم بالنسبة لي في المقام الأول مساعدة الفريق على تحقيق الفوز في كل مباراة، وسعيد بأني تمكنت من التسجيل في كل المباريات مع الفريق حتى الآن وأحاول بذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات من أجل التسجيل».

وأضاف: «بلا شك لقب الهداف سيشهد منافسة قوية هذا الموسم نظراً لوجود عدد كبير من المهاجمين الأقوياء من أصحاب الخبرات في كل الأندية، وبالتالي الاستمرارية مهمة ولكن كما قلت الأهم هو الفريق وتحقيق طموحاته ثم تأتي بعد ذلك الألقاب الشخصية».

وعن قدرة بني ياس على التواجد في مراكز المقدمة، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 7 نقاط، أكد نياكاتي أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل ويدخل كل لقاء برغبة الانتصار وحصد النقاط الثلاث، وليس التفكير في الموسم إجمالاً في الوقت الحالي، كما أن الموسم لا يزال طويلاً وهناك متغيرات تحدث في كرة القدم، لذلك نطمح لتقديم أفضل مستوى يقودنا لتحقيق أهداف النادي وإسعاد الجماهير.

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