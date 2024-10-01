شباب الأهلي يضم غوميز.. وأغوديلو إلى الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم أمس التعاقد مع اللاعب البرازيلي إيغور غوميز (23 عاماً)، مدافع إنترناسيونال البرازيلي، ليتم قيده كلاعب مقيم في قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي في الموسم الجاري 2024 - 2025.

وتعاقدت شركة كرة القدم بنادي الوحدة مع الكولومبي كيفن أغوديلو (25 عاماً) قادماً من نادي النصر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأكمل الوحدة بالتعاقد مع أغوديلو ملف الخماسي الأجنبي في الفريق لينضم إلى الإيراني أحمد نور الله، والأوزبكي أيركينوف، والنيجيري فيليب أوتيلي، والسوري عمر خريبين.

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