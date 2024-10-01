فيليب أوتيلي.. الحاضر الغائب مع «العنابي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أثار الظهور المخيب للنيجيري فيليب أوتيلي جناح فريق الوحدة في المباريات الرسمية مع «العنابي»، علامات الاستفهام حول مستوى اللاعب بعدما غاب عن تقديم الإضافة للفريق في 4 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين.

ومع البداية الجيدة لأوتيلي مع الوحدة في المعسكر الخارجي الذي أقيم في صربيا، إذ تألق في المباريات الودية الإعدادية للفريق قبل بداية الموسم وسجل العديد من الأهداف، إلا كان بمثابة «الحاضر الغائب» منذ بداية الموسم رسمياً، وغاب عن تقديم أي مساهمة تهديفية مع الفريق في 4 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين.

وعلى الرغم من المهارات التي يمتلكها أوتيلي، الذي نجح في أن يحتل ثاني ترتيب اللاعبين الأكثر مراوغات ناجحة منذ بداية الموسم بـ 11 مراوغة ناجحة، إلا أنها لم تنعكس على الفريق، وافتقد تقديم الحلول الهجومية مما أثار استياء جمهور الوحدة من مستوى وأداء اللاعب.

في المقابل، طالب البعض بعدم الحكم على أوتيلي سريعاً نتيجة غيابه عن الظهور بشكل قوي مع الفريق والصبر عليه من أجل التأقلم على الأجواء لحين إظهار قدراته الحقيقية.

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