الشارقة والوحدات الأردني ينشدان الصدارة الآسيوية اليوم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يشهد استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة في منطقة الحزانة في الثامنة من مساء اليوم، المواجهة القوية بين الشارقة صاحب الأرض والوحدات الأردني وهدف الصدارة ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا 2، وتستمد المباراة قوتها من موقف الفريقين في المجموعة وبعد بدايتهما القوية في الجولة الأولى حيث قلب الوحدات الأردني تأخره بهدف أمام ضيفه سباهان أصفهان الإيراني إلى فوز ثمين 2 - 1، في الوقت الذي اقتنص فيه الشارقة فوزاً ثميناً من ملعب مضيفه «استقلال دوشنبه» الطاجيكي 1 - صفر.

وتبدو صفوف الشارقة مكتملة أكثر من مباراة الجولة الأولى بعد استيفاء إيقاف ميلوني وأهليته للمشاركة وتعافي الحارس الأساسي عادل الحوسني وأكمل الشارقة استعداداته بكل عناصره تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، وسط أجواء يسودها التفاؤل، بفضل الانتصارات التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.

ويدرك مدرب الشارقة، كوزمين، صعوبة مهمة الفريق لكونه يواجه فريقاً قوياً نجح في الفوز على المنافس الإيراني القوي، ويراهن كوزمين على الروح المعنوية العالية للاعبين في أعقاب النتائج الإيجابية التي ظل يحققها الشارقة منذ بداية الموسم، بعدما فاز في 7 مباريات، منها 4 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، وكذلك في مواجهتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام خورفكان والفوز في طاجكستان.

ويضم فريق الشارقة في صفوفه مجموعة من اللاعبين الذين يمكنهم صنع الفارق، يتقدمهم كايو لوكاس وعثمان كامارا ولوان بيريرا وفراس بالعربي، وغيرهم من العناصر في خطي الدفاع والوسط. وخاض الشارقة تدريبات يومية من بعد مباراته في الدوري أمام البطائح الخميس الماضي، اختتمها بتدريب خفيف مساء أمس.

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