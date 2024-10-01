العين والغرافة القطري «ديربي» خليجي في الدوحة الليلة

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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يحل العين بطل آسيا ضيفاً ثقيلاً على الغرافة القطري، في العاشرة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات»، على ملعب استاد البيت، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة غرب القارة، وبعد تعادله 1-1 على ملعبه في المباراة الأولى أمام السد القطري.

واحتلاله للمركز الرابع في جدول الترتيب، بالاشتراك مع فرق السد والنصر السعودي والشرطة العراقي، يتطلع زعيم القارة للفوز والعودة من هناك بالنقاط الثلاث، على أمل الوصول إلى الصدارة، في حال تعثر المنافسين.

وحظيت بعثة العين باستقبال أنيق، لحظة وصولها إلى مقر الإقامة، حيث نظمت إدارة الفندق احتفالية خاصة لبطل دوري أبطال آسيا بنسخته الأخيرة، من خلال تخصيص ممر شرفي، تألف من جميع موظفي الفندق، الذين حرصوا على رفع لافتات ترحيبية، أعربوا من خلالها عن فخرهم واعتزازهم بحلول بطل آسيا في الفندق الذي ينتمون إليه، كما تم توزيع الورود البنفسجية والقهوة والحلوى القطرية على جميع أعضاء البعثة.

معنويات

يدخل الفريق البنفسجي مباراة الليلة بمعنويات عالية، بعد فوزه الكبير على ضيفه الوصل بطل دوري المحترفين بأربعة أهداف مقابل هدفين، بالجولة الرابعة من الدوري، ليصل إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، مع مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة أمام كلباء، وعزز الفوز من معنويات لاعبي الفريق، وهو ما انعكس إيجاباً على مردودهم في التدريبات الأخيرة، والتي اختتمها الفريق أمس الأول، قبل المغادرة على متن طائرة خاصة إلى الدوحة، والتي وصلها ظهر أمس، وينتظر أن يكون أجرى مرانه الرئيس على ملعب المباراة.

لا تعديلات

لا يتوقع أن يجرى المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، تعديلات تذكر على مستوى أسماء القائمة الأساسية، أو حتى خطة اللعب، إذ ينتظر أن يلعب بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، مع السعي لخطف هدف مبكر، يربك به حسابات المنافس، صاحب الأرض والجمهور، ومن ثم العمل للمحافظة عليه أو تعزيزه، تطلعاً لتحقيق الفوز في نهاية المطاف.

وفيما يغيب كل من لابا ومحمد عباس وعيسى خلفان عن تشكيلة الفريق اليوم، يراهن المدرب على مجموعة متجانسة من العناصر في جميع الخطوط، بقيادة خالد عيسى، والأحبابي، واريك وكاكو، وكاردوسو، وبلاسيوس، ورحيمي، وبارك، وتراوري، وكوامي، وخالد البلوشي.

طاقم تحكيم

يدير مباراة اليوم بين العين والغرافة القطري، طاقم تحكيم ياباني، بقيادة هيريكوي كيمورا «حكماً للساحة»، يعاونه على الخطوط، أسادا تاكيشي «الحكم المساعد الأول»، ويوسوكي تاكيبي «الحكم المساعد الثاني»، وكاساهارا هيروكي «حكماً رابعاً»، وجومبي ليدا «حكماً للفيديو»، وجومبي ميهارا «مساعداً لحكم الفيديو». كما تم تكليف الأوزبكي عبد الله فرهاد، بمهمة تقييم الحكام، والقرغيزستاني، كميل توكابيف «مراقباً للمباراة».

تاريخياً، التقى العين بالغرافة القطري مرة واحدة في وقت سابق من عام 2001، ضمن الجولة الثالثة لبطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري، وحسم اللقاء لصالحه بهدف دون رد، سجله اللاعب غريب حارب، وإجمالياً، واجه الأندية القطرية في 18 مناسبة، بمعدل 9 مباريات بأرضه، ومثلها خارج الديار، ونجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وتعادل في 5، وخسر 7، ويسعى الليلة لمعادلة عدد مرات الفوز مع أندية قطر، ومن أجمالي 65 مباراة بالبطولة الآسيوية خارج ملعبه منذ عام 2003، فاز العين في 17، وتعادل 23، وخسر 25.

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