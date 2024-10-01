حتا يواجه الظفرة.. والحمرية يستقبل النواخذة في نصف نهائي تمهيدي «أغلى الكؤوس»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تتضح اليوم هوية المتأهلين لدور الـ 16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، بإقامة مباراتي نصف نهائي تمهيدي الكأس الغالية، وتجمع المباراة الأولى فريق حتا ضد الظفرة بملعب حمدان بن راشد في مباراة تحمل في طياتها ذكريات مواجهة الفريقين المتكررة في دوري المحترفين قبيل هبوطهما إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة».

ووصل حتا إلى هذا الدور بعد الفوز العريض على الجزيرة الحمراء بنتيجة 3 - 1 فيما بلغ الظفرة الدور نفسه بالفوز على يونايتد بهدف، ويلاقي الفائز من مباراة ملعب حتا فريق العين في مرحلة دور الـ 16، وفي المباراة الثانية ينتظر بني ياس الفائز من لقاء الحمرية ودبا الفجيرة الذي يقام في نفس التوقيت 5:15 مساءً. وبلغ الحمرية المربع الذهبي بعد الفوز على الفجيرة 2 - 0 فيما جاء تأهل النواخذة لهذا الدور بعد فوزه على مصفوت بهدفين دون رد.

وأكد محمد الجالبوت مدرب حتا جاهزية الإعصار لمباراة اليوم ضد الظفرة، مشيراً إلى أن اللقاء على درجة عالية من الأهمية وعلى لاعبي الفريق الحفاظ على تركيزهم طوال زمن اللقاء محذراً في ذات الوقت من خطورة الفريق الزائر الذي يضم لاعبين على مستوى عال.

ولذلك يجب أن يكون لاعبو الإعصار في كامل تركيزهم، وقال: نتطلع لمواصلة مشوار الانتصارات وبلوغ مرحلة دور ثمن نهائي المسابقة الأغلى. ويتطلع النواخذة لمواصلة مشوار الانتصارات بعد الفوز الأخير على مصفوت الذي أخرج فريق الإمارات في الدور الأول، ودعا الدكتور عبد الله مسفر مدرب دبا لاعبي الفريق إلى ضرورة الاستعداد الجيد لمباراة اليوم، داعياً إلى توخي الحذر في نفس الوقت من خطورة الفريق المضيف، والذي تمكن من إزاحة الفجيرة من ربع نهائي المسابقة.

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