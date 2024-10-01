الوصل يتعثر أمام الأهلي السعودي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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صالح الأهلي السعودي جماهيره بتغلبه على الوصل بثنائية نظيفة في المباراة، التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة على استاد زعبيل بنادي الوصل، وصعد «الراقي» إلى صدارة مجموعة منطقة غرب القارة مؤقتاً محققاً العلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للوصل، وسجل ثنائية الأهلي الجزائري رياض محرز والبرازيلي روجر ايبانيز.

جاءت المباراة سريعة من الجانبين، وهدد الوصل مرمى الأهلي بتسديدة قوية من نيكولاس خيمينيز لكن رد «الراقي» جاء أسرع مما كان متوقعاً ونجح في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة بواسطة رياض محرز في الدقيقة الثالثة، وتواصلت المباراة بإيقاع سريع وهجمات متبادلة من الطرفين، وأتيحت للوصل فرصة سانحة لمعادلة النتيجة تصدى لها بنجاح حارس المرمى عبدالرحمن الصانبي من أمام المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 16.

وتواصل اللعب سجالاً بين الفريقين، وكان الأهلي قريباً من مضاعفة النتيجة عندما انفرد نجمه الإيفواري فرانك كيسي بحارس المرمى خالد السناني لكنه سدد بجانب القائم قبل أن يبصم زميله روجر إيبانيز على النجاعة الهجومية للراقي ويسجل الهدف الثاني من رأسية متقنة بعد ركنية لعبها رياض محرز في الدقيقة 39، وحاول الوصل تقليل الفارق قبل انتهاء الشوط الأول لكنه لم ينجح.

في الشوط الثاني، نزل الإمبراطور بثقله إلى الهجوم وحاول فرض أسلوبه وأتيحت له بعض الفرص التي افتقدت إلى اللمسة الأخيرة أمام المرمى وأبرز الهجمة الانفرادية للبديل امادو ديالو في الدقيقة 81، في المقابل لعب الأهلي بطريقة دفاعية معتمداً على الهجمات المرتدة وسرعة لاعبيه، لينجح في الحفاظ على أسبقيته بثنائية نظيفة ومصالحة جماهيره الغاضبة بسبب نتائجه السلبية الأخيرة في دوري روشن السعودي.

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