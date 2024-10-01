أنشطة رياضية متنوعة بدبي خلال أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة متنوّعة من البطولات والمنافسات الرياضية خلال شهر أكتوبر الحالي، حيث يستعد فريق دبي الجديد لكرة السلة، على صالة كوكا كولا أرينا، لبدء موسم 2024 /2025 بكل حماس، بمواجهة أوّل فريق رياضي دولي في المدينة، نادي النجم الأحمر الصربي، بطل الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة، ضمن مباراة حماسية، تحت قيادة المدرّب الشهير يوريتسا جوليماك.

والذي أشرف على تشكيلة فريق دبي، التي تضمّ نجوماً في كرة السلة من مختلف أنحاء العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين. كما يستضيف مركز دبي للمعارض، مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر الجاري، فعاليات النسخة الأحدث من معرض دبي لكمال الأجسام، الذي يمثل منصة رائدة في مجال اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويشمل المعرض مجموعة من الفعاليات الاستثنائية، التي تشمل بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام، مع إطلاق بطولة إف إم جي الدولية، أول مسابقة رياضية للسيدات، ومباريات حماسية في الملاكمة والمواي تاي، بالإضافة إلى حوارات ملهمة مع أساطير عالم كمال الأجسام.

وينطلق معرض دبي أكتيف، في مركز دبي للمعارض، مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر، فعاليات معرض دبي أكتيف بتحدي دبي للياقة، الذي يدعو الحضور إلى ممارسة التمارين الرياضة، بإشراف أشهر المدربين، ومشاهدة مباريات الملاكمة والفنون القتالية، إلى جانب التعرف إلى أكثر من 400 علامة تجارية مشاركة في المعرض.

وعلى مضمار ميدان للدراجات الهوائية، يحظى المشاركون في الـ 26 من أكتوبر، بفرصة الاستمتاع بأجمل الأوقات، برفقة العائلة، في الهواء الطلق، من خلال المشاركة في النسخة الجديدة من فعالية المشي وركوب الدراجة لحياة أفضل. تهدف هذه الفعالية المجتمعية، إلى نشر الوعي، حول مرض السرطان، بين أفراد المجتمع.

ويوفر سباق نصف ماراثون المدينة 500 بلس، في الـ 27 من أكتوبر، في قرية البوابة، مركز دبي المالي العالمي، فرصة الاستمتاع بمشاهدة أجمل المعالم المذهلة لوسط مدينة دبي.

في حين ستنطلق أنشطة تحدي دبي للياقة 2024، في مختلف أنحاء المدينة، خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 24 نوفمبر، وهو ما يشكّل دعوةً مفتوحة للجميع إلى الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط كل يوم لمدة 30 يوماً.

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