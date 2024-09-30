عين «الزعيم» على النقاط الثلاث أمام الغرافة غداً

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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ترتقب جماهير العين بمزيج من الحماس والتفاؤل المواجهة الثانية لفريقها بدوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يحل ضيفاً على الغرافة القطري غداً لحساب الجولة الثانية من مباريات منطقة غرب القارة، حيث يتطلع أنصار الفريق إلى أن يكون بطل النسخة الأخيرة ضمن الفرق الثمانية من أصل 12 والتي ستتنافس في ما بينها، لتتأهل 4 منها يضاف إليها 4 فرق من منطقة الشرق إلى ربع النهائي المقام في المملكة العربية السعودية بنظام التجمع.

من جهته، أكد محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، والمشرف على الشؤون الإعلامية، أن الإدارة حرصت على توفير أفضل الخدمات للجماهير الراغبة في حضور المباراة، موضحاً أن ممثلي مكتب شؤون الجماهير سيتواجدون بالدوحة لتسهيل عملية دخول الجمهور العيناوي إلى ملعب المباراة، وداخلياً سيتم توفير شاشة كبيرة في مقر فريق العمل العيناوي باستاد هزاع بن زايد، الذي يتسع لأكثر من 200 مشجع.

وكان العين استهل مبارياته في البطولة بنظامها الجديد بالتعادل 1-1 أمام السد القطري على ملعب استاد هزاع بن زايد، لتتبقى له 7 مباريات بما فيها مباراة الغرافة وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها بهذا الفريق إذ سبق أن تواجها مرة عام 2001 في الجولة الثالثة من بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري حيث فاز العين بهدف دون رد سجله اللاعب غريب حارب.

سبق أن واجه العين الأندية القطرية في 18 مناسبة منها 9 مباريات بملعبه ومثلها خارج ملعبه وفاز الفريق البنفسجي في 6 مواجهات وتعادل في 5 وخسر 7 وكان أكبر فوز حققه بالملاعب القطرية على الدحيل القطري بنتيجة 5 - 0 في مرحلة المجموعات عام 2014 في المباراة التي جمعتهما ضمن المجموعة الثالثة كما فاز 4 - 1 على الريان القطري عام 2018، وخسر في 4 مناسبات وتعادل 3 مرات.

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