المصري طارق السيد مدرباً لفريق الإمارات وداركو يودع

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل

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أعلن نادي الإمارات عن تعاقده مع المدرب المصري طارق السيد المدير الفني السابق لدبا الفجيرة، الذي قاد فريق دبا الحصن خلال الموسم الماضي لدوري المحترفين، ليحل بديلاً عن المدرب الصربي داركو المدير الفني السابق للفريق، الذي بات أول ضحايا دوري الدرجة الأولى بعد نتائجه السيئة مع «الصقور» منذ انطلاقة الموسم والتعرض للهزيمة أمام مصفوت في أولى مباريات دوري «الهواة»، وكذلك الخروج من كأس رئيس الدولة من الدور التمهيدي للمسابقة.

ويمتلك طارق السيد خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى، إذ سبق له تدريب العديد من الأندية أبرزها دبا الحصن، والعربي، والجزيرة الحمراء، والبطائح، والحمرية، إضافة إلى دبا الفجيرة الذي حقق معه إنجازات مميزة، منها الصعود إلى دوري المحترفين.

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