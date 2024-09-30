الوصل والأهلي السعودي.. قمة خليجية آسيوية اليوم

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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تتجه الأنظار في الساعة الثامنة من مساء اليوم، إلى استاد زعبيل، الذي يحتضن مباراة الوصل وضيفه الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ويسعى «الإمبراطور» إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد البداية المثالية بإحرازه أول 3 نقاط على حساب باختاكور الأوزبكي بطشقند في مستهل مشواره القاري، ولن تكون المواجهة سهلة لأصحاب الأرض في القمة الخليجية الآسيوية أمام المنافس السعودي الذي حقق الفوز أيضاً في الجولة الافتتاحية على حساب بيرسبوليس الإيراني.

واختتم «الإمبراطور» تدريباته مساء أمس بقيادة المدرب ميلوش الذي يسعى لمعالجة السلبيات والوقوف على جميع نقاط القوة والضعف ولا سيما بعد المباراة الأخيرة أمام العين في بطولة الدوري، ويأمل جمهور الوصل أن يقدم الفريق ظهوراً أفضل في المحفل الآسيوي أمام «الراقي السعودي» وخاصة أن المباراة ستشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً بعد أن قدم جمهور «الإمبراطور» لوحة فنية رائعة في المدرجات بدعمهم للفريق سواء داخل الدولة أو خارجها من خلال مساندته في الجولة الأولى من بطولة النخبة الآسيوية في العاصمة الأوزبكية طشقند.

يدير مباراة الوصل وضيفه الأهلي السعودي طاقم تحكيم كوري جنوبي، بقيادة كيم هيجون ويعاونه المساعدان بانغ جي يول وكواك سيونغ سوون والحكم الرابع جين جينغ يوان، ويراقب المباراة بشير شفيق من لبنان.

يخوض الفريقان المباراة بعد العودة من خسارة على مستوى بطولة الدوري المحلي، حيث تعرض الوصل لخسارة وحيدة أمام العين في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين بينما يدخل الأهلي السعودي المواجهة قادماً من هزيمتين مني بهما من القادسية في دوري روشن والجندل في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتبدو الظروف متشابهة بينهما بحصد كل فريق منهما 7 نقاط على مستوى مسابقة الدوري المحلي. ويدخل الوصل المواجهة مكتمل الصفوف باستثناء اللاعب الصربي سردان مييايلوفيتش، الذي قد يغيب عن المباراة بداعي الإصابة.

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