زكريا أحمد: علي خصيف أعاد الثقة للجزيرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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منح الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، نجومية «حماة العرين» في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين إلى علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، وقال: الحارس الدولي خصيف استحق وبلا منازع نجومية الجولة، بعدما أعاد الثقة للجزيرة، وقاده للفوز المستحق والمعنوي على النصر بنتيجة 3 - 1. وأشار زكريا أحمد، إلى أن الجولة شهدت أعلى نسبة تسجيل أهداف، ووصلت إلى 29 هدفاً، في ترجمة واضحة للتفوق الهجومي على الدفاع في دورينا، موضحاً أن الجولة الأولى شهدت 27 هدفاً، والثانية 19، والثالثة 27 هدفاً، ليكون المجموع 102 هدف في 27 مباراة بمعدل 3.78 أهداف في المباراة الواحدة، وبين أن تسجيل أهداف الجولة الرابعة توزع ما بين 17 هدفاً في الشوط الأول، و12 هدفاً في الشوط الثاني.

وأضاف زكريا أحمد، إنه تم احتساب 5 ركلات جزاء في الجولة، وسجل منها 4، وردت ركلة سردار لاعب شباب الأهلي، من القائم، وأكملها زميله كارتابيا في الشباك، محرزاً لفريقه الهدف الرابع في مرمى العروبة، وإنه تم إحراز 5 أهداف من كرات ثابتة، و6 أهداف بالرأس، و5 أهداف من انفراد صريح بالمرمى.

وعن أداء حراس المرمى، قال: «لا يزال عادل الحوسني حارس الشارقة، محافظاً على صدارة قائمة الأكثر محافظة على نظافة الشباك، وذلك في 3 من 4 مباريات، فيما تمكن سلطان المنذري حارس اتحاد كلباء، من الخروج بأولى شباكه نظيفة، وذلك أمام خورفكان، عندما فاز كلباء 2-0، أما أحمد حمدان حارس خورفكان، فما يزال المتصدر لقائمة الأكثر تصدٍّ للكرات الحاسمة، ولديه 20 تصدياً. واختتم قائلاً: أجاد إبراهيم عيسى حارس البطائح، وسطر عودة مميزة، وعلى الرغم من خسارة فريقه من الشارقة، إلا أنه كان سبباً في خروج الفريق بالخسارة بهدفين نظيفين فقط، كما شهدت الجولة أول بطاقة صفراء لحارس مرمى في النسخة الحالية للدوري، وحصل عليها علي الحوسني حارس عجمان.

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