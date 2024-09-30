أداء تحكيمي جيد وإنذار بوفتيني يثير الجدل

المصدر: دبي - البيان

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قدم قضاة الملاعب أفضل مستوياتهم التحكيمية في مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، التي خلت من قرارات مؤثرة، ولم تكن هناك سوى بعض القرارات الإدارية المتعلق أغلبها بالبطاقات الصفراء، والتي تتطلب المزيد من التركيز خلال المواجهات المقبلة، وكان أبرز الأخطاء في قيام الحكم الفرنسي كليمون توربان، الذي أدار مباراة العين والوصل، وبإشارة من الحكم المساعد، بإخراج البطاقة الصفراء الثانية لمدافع الوصل سفيان بوفتيني، وبالتالي طرده في الدقيقة 74.

جدل وأثارت البطاقة بعض الجدل، لأن اللاعب نال الإنذار في التحام وشد ودفع متبادل بينه وبين سفيان رحيمي، ولم يكن يستحق البطاقة الصفراء، واللائحة تتيح للأندية الاعتراض فقط على الطرد المباشر، وبالتالي سيغيب بوفتيني عن لقاء الوصل أمام خورفكان السبت المقبل، ولكن الطرد لم يؤثر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز العين 4 - 2، وهي النتيجة التي وصلت إليها قبل الطرد.

يذكر أن توربان، كان الحكم الأجنبي الوحيد في الجولة الرابعة، بينما أدار بقية مباريات الجولة، قضاة ملاعب مواطنون، حيث أدار مباراة البطائح والشارقة، حكم الساحة نواف الزيودي، ومعه حكم الفيديو أحمد النقبي، ومباراة عجمان ودبا الحصن، حكم الساحة يحيى الملا، ومعه حكم الفيديو يوسف الجسمي، ومباراة العروبة وشباب الأهلي، حكم الساحة سهيل عبدالله، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، ومباراة الوحدة وبني ياس، حكم الساحة محمد الهرمودي، وحكم الفيديو صقر الزعابي، ومباراة خورفكان وكلباء، حكم الساحة أحمد بلال، وحكم الفيديو زايد العولقي، ومباراة الجزيرة والنصر، حكم الساحة عمر آل علي، وشهدت تدخلاً إيجابياً مرتين من حكم الفيديو عيسى خليفة، وذلك في احتساب ركلة جزاء للجزيرة في الدقيقة 3، وفي إلغاء هدف للجزيرة في الدقيقة 16.

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