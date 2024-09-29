عموتة: الجزيرة يضع عينه على المركز الثالث في بطولة الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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كشف المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، عن تركيز فريقه على نيل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية المنافسة، موضحاً أن ذلك لا يمنع التقدم والتفكير في الحصول على مركز أفضل.

وقال عموتة عقب فوز «فخر أبوظبي» على النصر 3-1 في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مساء أول من أمس، إن فريقه أنهى النسخة الماضية من البطولة في المركز الثامن، وإن ذلك يجعل حصوله على اللقب، حسابياً، حسب قوله، مهمة صعبة.

وأضاف: اتفقت مع إدارة النادي على المركز الثالث لعدة أسباب، منها أن الفريق يقوده طاقم فني جديد، وتم التعاقد مع لاعبين أجانب جدد، منهم نبيل فقير الذي تأخرنا في التعاقد معه وما زال في مرحلة التأقلم على الأجواء حتى يقدم كل ما عنده، إضافة إلى أننا نعاني من الإصابات التي حرمتنا جهود بعض اللاعبين مثل كريم رقيق الذي غاب عن المباريات السابقة، وأيضاً خلفان مبارك، في ظل كل هذه الظروف يجب أن نجتهد من أجل تحقيق هدفنا بأن نكون من الأوائل في جدول الترتيب، لأن ذلك سيكون نجاحاً لنا قياساً بالمركز الذي حققه الفريق في النسخة الماضية.

وعلق عموتة على مباراة النصر، وقال: توقعنا مواجهة صعبة لأن المنافس من الفرق القوية التي تتميز في الأداء الفردي بمهارة عالية، والأداء الجماعي، لذلك لم يكن من السهل تحقيق الفوز على منافس بهذه القوة، لكن اللاعبين تحملوا المسؤولية وقدموا مباراة جيدة في الشقين الهجومي والدفاعي، ونجحوا في إحراز 3 أهداف مع إهدار بعض الفرص المؤكدة، مثل انفراد أحمد فوزي بالمرمى.

وأشار مدرب الجزيرة إلى أن فريقه رغم الفوز بالنتيجة فإنه مطالب بتطوير الأداء، وأن يكون أكثر جاهزية للتحديات المقبلة. وأضاف: من غير المعقول أن يصل 5 لاعبين إلى مرمى الخصم لمواجهة مدافعين فقط ولا ننجح في ترجمة الفرصة إلى هدف، هنالك سلبيات يجب أن نتوقف عندها حتى لا تتكرر، لأن الفوز وحده ليس النهاية، ولأننا نريد توالي النتائج الإيجابية، وبالتالي يجب أن نستفيد من الأخطاء وأن ندعم الإيجابيات حتى نتمكن من حصد المزيد من النقاط في المواجهات المقبلة.

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