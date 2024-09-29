محمد اليماحي: كلباء قادر على تقديم أداء جيد هذا الموسم

المصدر: كلباء – محمد فضل

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عبر محمد اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، عن تفاؤله بتقديم فريقه أداء جيداً وموسماً مثالياً، وذلك عقب تحقيق «النمور» الفوز في ديربي الساحل الشرقي على فريق خورفكان بعقر داره بهدفين دون رد. وأضاف: راضون عن ما يقدمه كلباء حتى الآن في الدوري، البداية تبدو جيدة ومبشرة بعد مضي 4 جولات على المسابقة، لدينا 4 نقاط من 3 مباريات، ولدينا مواجهة مؤجلة ضد العين من الأسبوع الثالث.

وفيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعب الإيراني الأصل السويدي الجنسية سامان قدوس، قال اليماحي: قدوم اللاعب قدوس يتوقف على مدى غياب لاعب الفريق «المصاب» فيليب كيش بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة ستبعده عن المباريات في الفترة القادمة، كل الخيارات ترجح انضمام اللاعب الإيراني لكشوفات «النمور».

وقال: هناك ضغوطات بلا شك، ومطالبات من قبل الشارع الرياضي في كلباء تحتم علينا المطالبة بسرعة إنهاء التعاقد مع الأجانب والمقيمين، ولكن في ذات الوقت هناك ظروف تدعونا للتمهل في إبرام العقود لاعتبارات تتوقف على الدعم المادي، إلى جانب إمكانات اللاعب القادم للفريق حتى لا نضطر إلى الاستغناء عنه فيما بعد. وأشاد اليماحي بالجهاز الفني لكلباء بقيادة الصربي فوك رازوفيتش، الذي قام بتجهيز البدلاء جيداً وبات مستواهم لا يقل عن الأساسيين.

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