شباب الأهلي ينذر المنافسين.. والعروبة يعاني في قاع الترتيب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أسعد فريق شباب الأهلي قاعدته العريضة بعد فوزه المستحق الكبير على العروبة 1-4، ليطمئن فريق الفرسان جمهوره وفي ذات الوقت يوجه إنذاراً لمنافسه ناساف الأوزبكي قبيل اللقاء المرتقب بينهم ضمن دوري أبطال آسيا الذي يقام على أرضية ملعب ناساف الأربعاء المقبل.

تجاوز

لم يجد «الفرسان» أي صعوبة في تجاوز عقبة العروبة الذي ظل دفاعه صامداً لـ35 دقيقة، لكن لاعبي شباب الأهلي عرفوا كيف يتفوقون في نهاية المطاف ويسجلون 4 أهداف على مدار الشوطين ليظل الفريق محافظاً على صدارته بـ12 نقطة بجانب الشارقة المتصدر بفارق الأهداف، وفي ما يتعلق بفريق العروبة فقد تعرض للهزيمة الرابعة وأصبح يعاني في قاع الترتيب وإذا لم يتم التدارك مبكراً من قبل المدرب البرتغالي برونو بيريرا فإن وضعية الفريق سوف تزداد تعقيداً في قادم الجولات ولذلك لا بد من صحوة وسط الفريق الأخضر الذي يقدم في كل مباراة شوطاً مثالياً لكنه سرعان ما ينهار خلال الدقائق الحاسمة وربما ينتج ذلك عن حالة عدم التركيز والشرود الذهني الذي يصيب اللاعبين.

راحة

ووصف خالد الكعبي إداري فريق شباب الأهلي فوز فريقه على العروبة بالمهم قبل مباراة ناساف الأوزبكي، مشيراً إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة ليوم واحد ليعود الفريق للتدريبات اعتباراً من اليوم قبل السفر إلى أوزبكستان. وحذر من خطورة الفريق المضيف الذي يلعب وسط جمهوره، لافتاً إلى أن مباراة الأربعاء سيكون لها حسابات وخاصة أن فريق ناساف معروف للفرسان وذلك من خلال المواجهات السابقة بين الفريقين على مستوى دوري أبطال آسيا.

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