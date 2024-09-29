الجماهير سلاح الوصل أمام الأهلي السعودي في «الآسيوية»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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يستعد فريق الوصل لخوض المواجهة الآسيوية الثانية أمام ضيفه الأهلي السعودي، مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وطوى «الإمبراطور» صفحة الدوري بعد الخسارة الأخيرة أمام العين برباعية مقابل هدفين، حيث يأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي، ميلوش، مواصلة النتائج الإيجابية في البطولة القارية، بعد فوزه في مستهل مشواره الآسيوي على حساب باختاكور الأوزبكي.

ويختتم الوصل تدريباته الرسمية على ملعبه في زعبيل في الساعة السادسة والنصف من مساء، اليوم، استعداداً للمواجهة الآسيوية وسط جماهيره الغفيرة، والتي تتطلب إعداداً ذهنياً ونفسياً بجانب وضع اللمسات الفنية من قبل المدرب ميلوش، الذي يسعى لتفادي ارتكاب الأخطاء لدى الفريق، ويؤدي الأهلي السعودي مرانه الأخير في الساعة الثامنة مساء، كما يعقد الاجتماع الفني، مساء اليوم، قبل إجراء المؤتمرات الخاصة، بحضور مدربي الفريقين ولاعبين.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، خاصة أنها المباراة الآسيوية الأولى للفهود على ملعبه بعد سنوات، كما قدم عشاق «الإمبراطور» ومحبوه صورة رائعة في دعم ومساندة الفريق داخل الدولة وخارجها.

ويدير مباراة الوصل وضيفه الأهلي السعودي طاقم تحكيم كوري جنوبي، بقيادة كيم هيجون ويعاونه المساعدان بانغ جي يول وكواك سيونغ سوون والحكم الرابع جين جينغ يوان، ويراقب المباراة بشير شفيق من لبنان.

ظروف متشابهة

وتبدو الظروف متشابهة نسبياً بين الفريقين، حيث حقق فريق الأهلي السعودي الفوز على ضيفه بيرسبوليس الإيراني، بهدف نظيف في مستهل مشواره الآسيوي، ويخوض مباراته الثانية ضد الوصل قادماً من خسارة محلية أمام القادسية بهدف دون مقابل في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي، التي أقيمت، أول من أمس، كما يتشارك الفريقان الرصيد ذاته من النقاط بعد أن حصد «الإمبراطور» 7 نقاط من 4 جولات ويحتل المنافس السعودي المركز السابع من جدول ترتيب الدوري بالمملكة برصيد 7 نقاط.

مواجهة خليجية

وتعيد المواجهة الخليجية الآسيوية بين الوصل والأهلي السعودي إلى الأذهان، اللقاء الذي جمع الفريقين في البطولة العربية قبل نحو 6 سنوات عندما التقى «الإمبراطور» والمنافس السعودي في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال عام 2019، حيث خيم التعادل 2-2 على مباراة الذهاب في ملعب زعبيل بهدفي عبد الله جاسم علي وكايو كانيدو قبل أن يخسر «الإمبراطور» لقاء الإياب في السعودية بهدفين مقابل هدف.

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