«التعادل الخاسر» يحرم العنابي والسماوي من ملاحقة الصدارة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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جاء تعادل الوحدة وبني ياس 2-2، مساء أول من أمس، بمثابة «تعادل خاسر» بين الفريقين، بعدما وصل كل فريق إلى النقطة السابعة، وابتعدا بفارق 5 نقاط عن ملاحقة الشارقة وشباب الأهلي على الصدارة. وشهدت المباراة وجهين مختلفين، بعد أن فرض السماوي أفضليته في الشوط الأول، لكنه لم يستطع إنهاءه لمصلحته، لكنه تراجع في الشوط الثاني ليتقدم العنابي عن طريق عبد الله حمد قبل أن ينجح البديل باوزا في إعادة بني ياس، الذي لم يكن يستحق الخسارة.

وفي الوقت الذي يقدم بني ياس أداء مقنعاً تحت قيادة مدربه البرتغالي جواو بيدرو لا يزال الوحدة يفتقد للهوية، واستقبلت شباكه أهدافاً للمباراة الثانية على التوالي، وبدا واضحاً أن أزمة الفريق الأساسية تكمن في وسط ملعبه، الذي أثر بشكل مباشر على الجانبين الهجومي والدفاعي.

وتحسر النرويجي روني دايلا، مدرب الوحدة على ضياع الفوز من العنابي، وأن الفريق فرط في الفوز بعدما عجز عن الحفاظ على تقدمه في الشوط الثاني. وقال عقب اللقاء: «أشعر بالإحباط من نتيجة التعادل، لعبنا مباراة لم تكن الأفضل، وركزنا على الأطراف كثيراً، ولكن للأسف لم نتمكن من استغلال الفرص التي سنحت لنا بالشكل الأمثل، ولم نكن أقوياء بما فيه الكفاية من الناحية الهجومية خصوصاً في الشوط الأول».

وأبدى البرتغالي جواو بيدرو سوزا، مدرب بني ياس سعادته بمردود لاعبيه في المباراة، ولكنه في الوقت نفسه غير راضٍ بنتيجة التعادل، مؤكداً أن الفريق افتقد للتركيز في لحظات مهمة، وأن الهدف الذي استقبله الفريق قبل ثوان من نهاية الشوط الأول أربك الحسابات.

وقال: «أعتقد أنها كانت مباراة جيدة بين الفريقين، بدأنا اللقاء بصورة مميزة وبتمركز جيد في أرض الملعب، لكن ذهبنا إلى استراحة بين الشوطين بعقلية محبطة».

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