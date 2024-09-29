فهد الظنحاني .. 200 مباراة في «دورينا»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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بدأ حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني المئوية الثانية في دوري المحترفين، بعدما وصل إلى 200 مباراة في دوري أدنوك، عندما خاض لقاء الوحدة وبني ياس في الجولة الرابعة من المسابقة هذا الموسم. وأصبح الظنحاني اللاعب رقم 33 الذي يتجاوز حاجز 200 مباراة في الدوري من موسم 2011-2010 وحتى الآن بحسب موقع ترانفسير ماركت.

ورغم بدايته المبكرة مع الوحدة في موسم 2012-2011 إلا أن الظنحاني ظل حبيس الدكة لفترة طويلة، وبعد 3 سنوات، كانت أول مبارياته في دوري المحترفين مع الفريق الأول، عندما شارك في مباراة الوحدة والنصر في مايو 2015، وهي المباراة الوحيدة التي خاضها مع العنابي قبل أن ينتقل إلى دبا الفجيرة الذي قضى بين صفوفه موسمين، لعب خلالهما 48 مباراة مع «النواخذة».

ومنذ انتقاله إلى بني ياس في 2018 أصبح الحارس الأساسي للسماوي وخاض مع الفريق 151 في الدوري، ولم يغب على مدار المواسم الأربعة الأخيرة سوى في مباراة واحدة، حيث خاض كل مباريات المواسم الثلاثة الأخيرة من دون أي غياب، وغاب لمباراة واحدة في موسم 2022-2021.

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