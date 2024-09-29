الجزيرة يتجاوز النصر بالثلاثة.. وكلباء يصطاد «نسور» خورفكان

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، خورفكان – محمد فضل

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استرد الجزيرة نغمة الانتصارات وعمّق جراح ضيفه النصر بالفوز عليه 1-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، في ختام مواجهات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة مثيرة، شهدت تنافساً قوياً بين الفريقين على النقاط الثلاث، التي نجح صاحب الأرض في الفوز بها، بعد تفوقه في الشوط الأول، الذي شهد تقدمه بثلاثة أهداف، تبادل في إحرازها نبيل فقير من ركلة جزاء «ق 5»، وبرونو دي أوليفيرا في «ق 37»، و«ق 45 + 5»، وأحرز للنصر عادل تعرابت في «ق 45 + 9»، بالنتيجة يعود الجزيرة من جديد إلى سكة الانتصارات، بعد خسارته في الجولة السابقة أمام الشارقة، محققاً فوزه الثاني في المنافسة، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط متقدماً إلى المركز الثامن، وبقي النصر، الذي تعرض للخسارة الثانية على التوالي برصيد 6 نقاط في المركز السابع.

وفي اللقاء الثاني حقق فريق كلباء فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، وتمكن «النمور» من اصطياد «نسور» خورفكان بهدفين دون رد، وتكفل الإيرانيان مهدي قايدي، ومواطنه شهريار موغانلو من تسجيل الهدفين في الدقيقتين 42، 74، ليصل كلباء إلى النقطة الرابعة متقدماً إلى المركز الثامن، وبقي خورفكان برصيد 3 نقاط، وقبل انتهاء الشوط الأول نجح مهدي قايدي من تسجيل هدف التقدم لكلباء من تسديدة «مخادعة»، فشلت كل محاولات الحارس الحوسني في صدها، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني انتظر كلباء حتى الدقيقة 74 ليتمكن الإيراني شهريار موغانلو من إحراز هدف فريقه الثاني، مستفيداً من الضربة الثابتة التي نفذها بيسا، لتنهي المباراة بفوز «النمور» على «النسور» بهدفين نظيفين.

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