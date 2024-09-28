الروماني بوركا لـ « البيان »: جودة الحياة في الإمارات سبب انتقالي لـ «السماوي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الدولي أندريه بوركا، لاعب المنتخب الروماني ونادي بني ياس، أن جودة الحياة في الإمارات أسهمت بشكل مباشر في قرار قبوله عرض «السماوي»، واللعب في الدوري الإماراتي، لخوض تجربة جديدة، بعد موسم قضاه في الدوري السعودي، رغم وجود عروض من أندية أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان بوركا، انضم إلى بني ياس خلال الميركاتو الصيفي، بعقد لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر، قادماً من الأخدود السعودي، لتعزيز دفاع الفريق، بعد رحيل ساشا إيفكوفيتش إلى الوحدة.

وقال بوركا لـ «البيان»: أردت خوض تجربة جديدة، عقب نهاية عقدي مع الأخدود السعودي، ورغبتي في العيش أنا وأسرتي في الإماراتي، السبب في انتقالي لبني ياس، خصوصاً أن كل شيء متوفر، ويجعل لاعب الكرة يركز على عمله مع الفريق.

عقلية

وأضاف لاعب بني ياس: مفاوضات بني ياس معي بدأت خلال مشاركتي مع منتخب رومانيا في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة في ألمانيا، وكنت أملك عروضاً أخرى، ولكن عرض بني ياس كان الأكثر جدية، وفاوضوني مباشرة، وبطريقة احترافية، ما جعلني أشعر بالراحة للقدوم لبني ياس.

وتابع: بالتأكيد زرت الإمارات أكثر من مرة، وأحببت طريقة الحياة هنا، لذلك تمنيت العيش مع عائلتي في الدولة، وجميع من أعرفهم، وسبق لهم اللعب في الإمارات، مثل فلورين تاناسي لاعب الجزيرة السابق، تحدثوا بإيجابية عن روعة العيش فيها، وشاهدت كل شيء بعيني، خاصة أنني خضت معسكر لمدة 3 أسابيع في أبوظبي الشتاء الماضي، ووجدت ما حفزني على الانضمام للفريق.

وأشار إلى أنه كلاعب محترف، يريد التركيز على كرة القدم، وليس التفكير في ما قد يحدث خارج الملعب، إذ إن الأهم التمتع بعقلية تمنحك الشعور بالراحة، لتقديم أفضل ما لديك من مستوى في أرض الملعب.

مستقبل

وعن كونه قائداً لدفاع بني ياس، أوضح: أحب اللعب تحت الضغوط، وليس مهماً، على سبيل المثال، إذا كنت ألعب مع ريال مدريد أو فريق آخر، المهم مساهمتك في جعل زملائك اللاعبين يقدمون كل ما لديهم، وفي بني ياس، أشعر وكأننا عائلة واحدة، والتعامل يتم باحترافية، ومثلما أنا قائد الدفاع مع منتخب بلادي، يتوقع مني الجميع القيام بنفس المهام.

وبالتالي، أحاول جعل اللاعبين أصحاب المهام الهجومية، يشعرون بالاطمئنان للقيام بواجباتهم. وأشاد بوركا باستثمار الأندية الإماراتية في اللاعبين صغار السن، واستقطاب المقيمين والشباب، كونهم المستقبل، ويمكن تطويرهم للسنوات المقبلة، إلى جانب إمكانية الاستفادة منهم مع المنتخب الوطني مستقبلاً، ما يزيد من قوة الكرة الإماراتية.

وقال بوركا: كنت أعرف بعض الأمور عن الكرة الإماراتية قبل مجيئي، وأرى أن الدوري صعب، لما يضمه من أندية قوية، ولاعبين على مستوى عالٍ، سواء محليين أو أجانب أو لاعبين مقيمين، ولكنني لم أكن أعرف بالتحديد كم لاعباً أجنبياً أو مقيماً بإمكان النادي ضمه.

أهداف

وأردف: أسعى إلى الظهور بشكل قوي مع بني ياس، وتحقيق أهداف النادي خلال الموسم، ولدينا فريق جيد، والنادي أبرم تعاقدات مع لاعبين مميزين، أبرزهم لازار ماركوفيتش، الذي يمتلك خبرات كبيرة كلاعب سابق في ليفربول الإنجليزي، وبدأنا الموسم بقوة، بفوز على الجزيرة، ثم تعثر أمام النصر.

ولكن الفريق استعاد توازنه بالفوز على عجمان، فقط نحتاج إلى تصحيح بعض التفاصيل الصغيرة، لأن الفريق يملك الشخصية ورغبة الفوز، والأجواء داخل غرفة خلع الملابس إيجابية للغاية.

وكشف بوركا عن أنه كاد أن يفقد موعد طائرة العودة إلى بني ياس، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتين بدوري الأمم الأوروبية، خلال التوقف الدولي الأخير، بسبب رغبة المشجعين والأطفال في التقاط الصور التذكارية معه، عقب مباراة كوسوفو.

وقال: بالفعل كدت أفوت موعد طائرة العودة عقب انتهاء المباراة، ولكن شرف لأي لاعب حصوله على تقدير الجمهور، والبعض يريد التصوير معك، أو الحصول على توقيعك، وبالتالي، لا يمكن الرفض، لأنهم تكلفوا عناء القدوم لمشاهدة اللاعبين، ولكن الموقف مر بسلام، واستطعت اللحاق بالطائرة في الوقت المناسب.

فوز

وأكد بوركا أن نجم الوصل، كايو كانيدو، ونجما العين لابا كودجو وسفيان رحيمي، من أبرز المهاجمين الذين لفتوا نظره، ويعرفهم حتى من قبل قدومه، وأضاف: «شاهدت بعض مباريات الدوري، ولعبت هنا ودياً قبل عدة شهور، وكايو لاعب يمتلك مهارات عالية.

كما لعبت أمام العين ضد لابا وسفيان رحيمي، الذي سجل أمام الهلال والنصر، وقاد فريقه للقب دوري أبطال آسيا، وللحقيقة، كانت مفاجأة كبيرة بإقصاء العين للنصر والهلال السعوديين، وأثبت أنه يمتلك فريقاً رائعاً.

وعن الفارق بين الدوري الإماراتي ونظيره السعودي، قال: المستوى متقارب من وجهة نظري، ولا أرى وجود اختلاف كبير، وكما قلت، فالعين استطاع الفوز على النصر والهلال، وهما من أقوى الفرق، واستحق التتويج بدوري أبطال آسيا، بالتأكيد مستوى الدوري سيتحسن مع تحسن درجات حرارة، فجودة الدوري الإماراتي عالية.

الدولي الروماني أندريه بوركا لاعب بني ياس

البيان

أحببت أبوظبي ووجدت كل ما أخبرني به فلورين تاناسي

اعتدت اللعب تحت الضغوط وبني ياس يملك الشخصية

كدت أفوّت موعد طائرة العودة لبني ياس بسبب الجماهير

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