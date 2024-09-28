6 لاعبين جدد تحت مجهر بينتو لتمثيل «الأبيض»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ترتفع الخيارات أمام المدرب البرتغالي باولو بينتو لانتقاء لاعبي منتخبنا الوطني الأول، قبل خوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام منتخبي كوريا الشمالية وأوزبكستان يومي 10 و15 أكتوبر المقبل، ضمن المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وذلك مع إكمال عدد من نجوم دوري أدنوك للمحترفين فترة السنوات الخمس التي يمكن بعدها استدعاؤهم لتمثيل منتخبنا، إلى جانب زملائهم السابقين الذين شاركوا مع «الأبيض» في مباراتيه السابقتين في التصفيات، عندما فاز في الجولة الأولى على مضيفه منتخب قطر 3 - 1، وخسر أمام ضيفه المنتخب الإيراني 0 - 1، في الجولة الثانية على ملعب استاد هزاع بن زايد.

قائمة

وضمت آخر قائمة لمنتخبنا الوطني لمواجهتي قطر وإيران كلاً من كايو كانيدو وفابيو دي ليما من الوصل، وكوامي كويدو مدافع العين، وعصام فايز لاعب عجمان، ومعهم عدلي محمد حارس مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي، وماكنزي هانت لاعب فليتوود الإنجليزي، وجونيور نيداي لاعب مونبلييه الفرنسي.

ويمكن أن ينضم إليهم 6 لاعبين آخرين بعدما أكملوا المدة التي يمكن بعدها استدعاؤهم لتمثيل «الأبيض» أمام كوريا الشمالية وأوزبكستان، وهم محمد ربيع وبرونو دي اوليفيرا لاعبا الجزيرة، ولياندرو سباداسيو لاعب كلباء، وانتونيو جونيور «جونينو» لاعب النصر، وماركوس ميلوني لاعب الشارقة، وساشا ايكوفيتش لاعب الوحدة.

موقف

أما فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، وعلى الرغم من إكمال 5 سنوات في الدولة، ولكنها لم تكن متصلة، إذ بدأ مشواره مع «الفرسان» في أغسطس 2019، عندما انضم على سبيل الإعارة قادماً من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ونجح شباب الأهلي في تجديد إعارته لمدة موسم في سبتمبر 2020، ولكن محاولة شراء عقده لم تنجح، مع معاناة اللاعب من إصابة مؤثرة، ولم يعثر اللاعب بعد رحيله عن الإمارات، على تجربة احترافية أخرى حتى قيامه بإجراء عملية جراحية، وعاد بعدها إلى شباب الأهلي في فترة القيد الشتوي لموسم 2021 - 2022، ثم تم تجديد عقده في الموسم الماضي.

اختيار

وتزداد قاعدة اختيار لاعبي المنتخب الوطني أكثر أمام بينتو العام المقبل، مع إكمال 10 لاعبين آخرين للسنوات الخمس على مدار شهور 2025، وتضم تلك القائمة في يناير كلاً من علاء الدين زهير لاعب الوحدة، كايو لوكاس لاعب الشارقة، ريتشارد اكونور لاعب الجزيرة، وفي فبراير لاعب الشارقة لوان بيريرا، وفي يوليو اللاعبين غاستون سواريز لاعب شباب الأهلي، وايريك لاعب العين، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل.

وفي سبتمبر عمر تراوري لاعب الجزيرة، وغوستافو مويليير لاعب النصر، وسولومون سوسو لاعب العين، وخرج ايغور جيسوس من الحسابات، بعد عودته للعب في الدوري البرازيلي في يونيو الماضي، دون إكمال السنوات الخمس مع شباب الأهلي الذي تعاقد معه في أكتوبر 2020، كما تم استدعاء جيسوس إلى القائمة الأولية للمنتخب البرازيلي، استعداداً لفترة التوقف الدولية المقبلة.

أسماء

وترتفع أعداد اللاعبين الذين يمكن استدعاؤهم لتمثيل «الأبيض» خلال الأعوام التالية، مع إكمال 9 لاعبين للسنوات القانونية، وعلى مدار شهور 2026، يمكن استدعاء كل من يوري سيزار لاعب شباب الأهلي في يناير، وزميله بالا في يوليو، ومامادو كوليبالي لاعب الجزيرة في يوليو أيضاً، وسيكو بابا لاعب العين في أغسطس، وعثمان كمارا لاعب الشارقة في سبتمبر، وفي عام 2027، جوناس نافو لاعب العين في يناير، وزميله بلاسيوس في يوليو، ورينان لاعب شباب الأهلي، وسياكا سيدبي لاعب الوصل في أغسطس.

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