إعلان مواعيد مباريات ثُمن نهائي أغلى الكؤوس

المصدر: دبي ــ إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الكرة عن برنامج مباريات الدور ثُمن النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وستكون البداية بمواجهتين مساء 17 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي المتأهل الثاني من الدور الثاني، مع ضيفه العين في الساعة الرابعة و55 دقيقة عصراً، والمتأهل الأول من الدور التمهيدي، مع ضيفه بني ياس في الثامنة مساءً. ويتواصل الدور ذاته في اليوم التالي، بمباريات عجمان مع ضيفه خورفكان على ملعب استاد راشد بن سعيد في تمام الخامسة عصراً، وفي نفس التوقيت، يلعب النصر مع ضيفه الشارقة على ملعب استاد آل مكتوم، ويتقابل الوصل مع الوحدة في الثامنة مساء، على ملعب استاد زعبيل.

ويختتم الدور ثمن النهائي مساء 19 أكتوبر المقبل، بمواجهات دبا الحصن وضيفه شباب الأهلي في الساعة الرابعة و55 دقيقة عصراً، والجزيرة وضيفه العروبة على استاد محمد بن زايد في الخامسة و5 دقائق مساءً، والبطائح مع ضيفه كلباء، على ملعب استاد خالد بن محمد في الثامنة مساءً.

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