التعادل الإيجابي يحسم ديربي الوحدة وبني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق – تصوير- ايريك ارازاس

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تعادل الوحدة وضيفه بني ياس 2-2، في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل كل فريق إلى النقطة السابعة في المسابقة.

أحرز هدفي الوحدة عمر خريبين (45+5)، وعبد الله حمد (47)، فيما سجل لبني ياس يوسف نياكاتيه (35)، وخوان باوزا (64).

تباين أداء الفريقين على مدار شوطي اللقاء، حيث مالت الأفضلية النسبية في الشوط الأول لمصلحة بني ياس، بعكس الوحدة، الذي افتقد للحلول الهجومية، إذ نجح المالي يوسف نياكاتيه في التقدم لـ «السماوي»، بعدما تلقى تمريرة ذكية من لوسامبا، وراوغ حارس الوحدة ووضعها في الشباك.

وأدرك عمر خريبين التعادل لأصحاب الأرض، قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول، وحوّل عرضية إيركينوف على يمين الحارس فهد الظنحاني، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

على عكس الشوط الأول، تمكن عبد الله حمد من منح الوحدة هدف التقدم، مطلع الشوط الثاني، بكرة رأسية من عرضية روبن جهة اليسار، ولكن البديل خوان باوزا نجح في إعادة بني ياس في النتيجة، بهدف التعادل من ركلة حرة مباشرة، سددها بطريقة ماكرة في المرمى.

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