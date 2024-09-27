الجزيرة والنصر.. مواجهة تضميد الجراح

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، دبي - عدنان الغربي

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يختتم الجزيرة وضيفه النصر مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين عندما يلتقيان عند الساعة الثامنة مساء غد السبت، في مواجهة تضميد الجراح بعد أن تعرضا للخسارة في الجولة الماضية، الجزيرة أمام الشارقة 0-4، والنصر أمام الوصل 1-3، الأمر الذي يزيد من دافع الفريقين لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث في مواجهة يخطف فيها علي مبخوت مهاجم النصر أنظار الجماهير على خلفية أنها مباراته الأولى ضد فريقه السابق الجزيرة الذي دافع عن شعاره 20 عاماً.

ويدخل الجزيرة اللقاء من أجل تصحيح المسار وتحسين صورته أمام جماهيره والعودة من جديد إلى دائرة التنافس على مراكز المقدمة بعد أن تعرض لخسارتين من 3 مباريات وضعته في المركز العاشر برصيد 3 نقاط نالها بفوزه الوحيد على العروبة، ويعاني مدرب الفريق الحسين عموتة من ضغط النتائج السلبية التي أزمت موقفه في أول مواسمه بدوري المحترفين، ولا يمتلك خياراً غير معانقة الفوز والتقدم في جدول الترتيب أمام منافسه الذي قدم مستويات متميزة وكان على رأس جدول الترتيب قبل خسارته في الجولة الماضية، ويسعى «العميد» بقوة من أجل تعويض النقاط التي خسرها وعودته من جديد إلى الصدارة عبر تحقيق الانتصارات، واضعاً في رصيده قبل لقاء اليوم 6 نقاط.

من جانبه، قال الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، إن المباراة ستكون صعبة، لأن فريقه يواجه منافساً قوياً ومستقراً ويمتلك لاعبين جيدين، موضحاً أنه ينتظر ردة فعل قوية من لاعبيه بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام الشارقة. وأضاف: «يجب أن نؤدي المباراة بتركيز كبير في الجانب الدفاعي، ونشاط في الشق الهجومي، وأن نعمل على الاستفادة من الفرص وتحويلها إلى أهداف في وقت مبكر».

وأشار عموتة إلى أنه عمل على تحضير الفريق معنوياً وفنياً، مؤكداً أن جميع لاعبيه في كامل الجاهزية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على تصحيح الأخطاء. وأضاف: «أنا متفائل بتقديم فريقي مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المباراة تقام على ملعبنا، ونأمل أن تساعدنا ظروف المباراة في تحقيق الفوز».

من جهته، يحاول النصر تصحيح مساره والعودة إلى طريق الانتصارات لتجاوز عثرة الجولة الماضية التي خسر فيها من الوصل، وتعد مواجهة الجزيرة الفرصة المثالية للعميد لاستعادة ثقة جماهيره.

بدوره، أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، أن فريقه على أتم الاستعداد لتغيير الصورة التي ظهر عليها أمام الوصل، والتأكيد أنه لا يزال ضمن أندية المقدمة، مشيراً إلى أن النصر خرج بدروس مستفادة من الجولة الماضية ستساعده على العودة أقوى في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وأوضح شرودر أن مواجهة فريق الجزيرة ستكون صعبة، لا سيما أنه يضم عدداً من اللاعبين المتميزين، وفي مقدمتهم الفرنسي نبيل فقير، الذي يعد واحداً من أفضل اللاعبين في كرة القدم الأوروبية، وقال: «نواجه فريقاً آخر من كبار الدوري، لذلك يتعين علينا إيجاد خطتنا المناسبة، وأن نستعيد مستوياتنا السابقة».

وأشار شرودر إلى أن ترتيب الجزيرة الحالي لا يعكس حقيقة إمكاناته، وهو من الفرق التي تؤدي بشكل رائع على أرضية الملعب، بما في ذلك المباراة الأخيرة التي خسرها برباعية من الشارقة، والتي قدم فيها مستوى جيداً، لكن طرد أحد لاعبيه شكل نقطة تحول في المباراة.

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