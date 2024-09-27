شباب الأهلي يعمق جراح العروبة بـ «الأربعة» ويطارد الشارقة المتصدر

المصدر: دبا – محمد فضل - تصوير- زيشان أحمد

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عمق شباب الأهلي من جراح مضيفه العروبة، بعد الفوز عليه في عقر الدار، بنتيجة 4-1، خلال المباراة التي أقيمت لحساب الأسبوع الرابع من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 12، ويشدد الخناق على الشارقة المتصدر بفارق الأهداف، فيما بقي العروبة في مركزه الأخير دون رصيد من النقاط، أحرز أهداف شباب الأهلي كل من: جويلهرم داسيلفا ويوري سيزار، وبرونو كاسكاردو، كارتابيا في الدقائق، 35، 40، 57، 64، فيما أحرز يتيمة العروبة اللاعب الكاميروني كاك في الدقيقة 73.

وعلى الرغم من السيطرة المطلقة لشباب الأهلي على مجريات الشوط الأول، بعد أن وصلت نسبة الاستحواذ إلى 80 %، إلا أن الفرص الحقيقية غابت لنحو أكثر من 30 دقيقة، بعد أن خاض العروبة اللقاء بخطة تعتمد على دفاع المنطقة الكامل، مع تراجع 9 لاعبين للخلف لحظة فقدان الكرة، وفي الدقيقة 35، تمكن الفرسان من فك شيفرة دفاع العروبة، بهدف جاء من قذيفة صاروخية، سددها اللاعب البرازيلي جوليهرم داسيلفا، خارج منطقة الجزاء، عانقت شباك الحارس طلال خميس، الذي فشل في صد الكرة، ولم تمر سوى دقائق معدودة، حتى عاد يوري سيزار، وتمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني، من لعبة متبادلة داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

ومع انطلاقة شوط المدربين، واصل الضيوف مشوار العزف المنفرد، وتمكن الفرسان من إضافة هدفين، الأول عبر رأسية برونو كاسكاردو «المخادعة»، في الدقيقة 57، ويضيف النجم كارتابيا هدف فريقه الرابع من ضربة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة سهيل عبد الله، بعد العودة لتقنية الفيديو، وسددها برنو لترتد من أسفل القائم، ويكملها كارتابيا في المرمى هدفاً رابعاً، في الدقيقة 64.

وقلص غبرائيل كاك لاعب العروبة الفارق، من كرة حولها بكعب الحذاء في الدقيقة 73، لينتهي اللقاء بفوز شباب الأهلي على العروبة 4-1

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