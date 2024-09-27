عجمان ودبا الحصن يبحثان عن الفوز الأول في الدوري

المصدر: عجمان- ياسر قاسم، أبوظبي- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبحث كل من عجمان ودبا الحصن عن تحقيق فوزهما الأول في دوري أدنوك للمحترفين، عندما يلتقيان في الخامسة والثلث مساء غد الجمعة بإستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الرابعة، ويضع أصحاب الأرض آمالاً عريضة لافتتاح رصيدهم من النقاط، وخاضوا تدريبات يومية بعد مباراة بني ياس السابقة تحت إشراف المدرب غوران الذي أظهر تفاؤله بقدرة الفريق على تحقيق الانتصارات من واقع مستواه في أول جولتين.

تبدو حظوظ عجمان على الورق أعلى كعباً في مواجهاته مع الفرق الصاعدة، حيث خاض 36 مباراة معها، فاز في 17 منها وخسر 10 مباريات وتعادل في 9.

وقال مدرب عجمان غوران: إنها مباراة مهمة في ظل عدم حصول الفريق على أي نقطة حتى الآن، ولكن بشكل عام عبر عن رضاه عن المستوى رغم الخسارة في 3 مباريات على التوالي، وأبدى احترامه لفريق دبا الحصن، مؤكداً أن المباراة لها خصوصية في ملعب عجمان، حيث يؤمل على مساندة جماهيرية تخفف من الضغوط على اللاعبين وأبدى تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية.

على الجانب الآخر، كثف دبا الحصن من تحضيراته للقاء، وأدى عدة تدريبات عقب مباراة البطائح الأخيرة بمعنويات عالية وسط اهتمام إداري وفني كبيرين، بعد المستوى المتطور الذي أظهره اللاعبون في الجولات الثلاث السابقة رغم النتائج السلبية التي خرج بها الفريق.

وأكد البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني، أن الجميع يمنح مباراة عجمان اهتماماً كبيراً، من أجل تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، خاصة أنها، وحسب قوله، أمام منافس مباشر، موضحاً أن الطرفين يلعبان بحثاً عن تحقيق الانتصار الأول في البطولة.

وأضاف: المباراة صعبة وفي غاية الأهمية لكل فريق، لذلك يجب أن نبذل قصارى جهدنا حتى نتمكن من تحقيق هدف الفوز الذي نخوض من أجله اللقاء، عانينا من الهزائم في المباريات السابقة، لكن الجيد في الأمر أننا نتحسن من مباراة إلى أخرى، ومستوانا متصاعد ما يتيح لنا فرصة كبيرة في تحقيق أفضل النتائج مع تقدم جولات المنافسة.

وأكد مدرب دبا الحصن، إجراء تغييرات تكتيكية على الفريق من خلال التدريبات السابقة، إضافة إلى معالجة السلبيات ودعم الإيجابيات، ذاكراً أنه يتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على مستوى ونتائج الفريق في مبارياته المقبلة، وأضاف: نسعى لأن تكون مباراة عجمان بداية تحقيق النتائج الإيجابية؛ لأن اللاعبين يستحقون فرحة الفوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز