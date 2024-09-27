العروبة يستضيف شباب الأهلي في لقاء صعب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل، دبي- إيهاب زهدي

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يحل شباب الأهلي ضيفاً من العيار الثقيل على العروبة، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من دوري أدنوك للمحترفين، ويلعب كل فريق اللقاء بهدف الابتعاد عن الأخطاء، وتقام المباراة بملعب «تحفة النواخذة» في دبا الفجيرة عند الساعة الخامسة و20 دقيقة مساء، ويخوض فريق العروبة المترنح في مؤخرة الترتيب دون رصيد من النقاط اللقاء بشعار تحقيق الانتصار الأول في المسابقة، بعد تلقي فريق المدرب البرتغالي برونو بيريرا 3 هزائم في المسابقة حتى الآن، آخرها أمام خورفكان قبل أيام بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة التي أبلى فيها العروبة بلاء حسناً وكان الأقرب للفوز لولا حالة عدم التركيز، التي حدثت للاعبي الفريق في الوقت بدل الضائع، لينجح خورفكان في كسر التعادل، الذي استمر لأكثر من 95 دقيقة، ويعود بالعلامة الكاملة من ملعب العروبة.

وقام الجهاز الفني للفريق بتصويب الأخطاء ووضع الخطة المناسبة، التي تمكنهم من تحقيق النتيجة الإيجابية أمام شباب الأهلي المتصدر برفقة الشارقة برصيد 9 نقاط.

من جانبه أكد برونو بيريرا، مدرب العروبة، رغبة فريقه في حصد النقاط، وتقديم أداء قوي، خلال الفترة المقبلة، وقال بيريرا: «سنواجه خصماً قوياً، ونسعى للحصول على أول نقاطنا في الدوري، من أجل تجنب الهبوط، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام شباب الأهلي الفريق المرشح لنيل درع الدوري، ونسعى إلى فرض أسلوبنا على المنافس، وهدفنا تقديم أفضل مستوى، والبدء بحصد النقاط»، وسنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية، وأتمنى من الجماهير الوقوف خلف الفريق.

بدوره، وصف باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، لقاء العروبة بـ«الصعب»، وأكد ضرورة تركيز لاعبيه الكامل طوال زمن المباراة، من أجل تحقيق الهدف المنشود، وقال: «المباراة لن تكون سهلة، وهذا يتطلب منا الكثير حتى نستمر في تحقيق النتائج الإيجابية، ونسير على ذات النسق، وهو الدخل إلى كل مباراة بهدف الفوز، ونحن نعمل دائماً على إظهار هوية فريقنا، والالتزام بمبادئ اللعب، ويجب أن يكون هناك الشغف والشجاعة والتحكم في المباراة، لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز».

فيما أكد بوجدان بلانيتش، لاعب شباب الأهلي، أن مواجهة العروبة لن تكون سهلة، مشدداً على ضرورة احترام جميع المنافسين، والتعامل مع كل المواجهات بالجدية اللازمة، من أجل الخروج بالنتيجة المطلوبة، ووعد ببذل كل الجهد الممكن مع زملائه اللاعبين في المباريات المقبلة، مؤكداً حرصهم على الالتزام التام بتوجيهات الجهاز الفني، والقتال بقوة وطوال الـ90 دقيقة، ومتمنياً أن يوفقوا في تقديم مستوى يرضي تطلعات الجماهير، ويساعد الفريق في المنافسة على البطولات.

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