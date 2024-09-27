الوحدة يسعى لتعويض الخسارة الخماسية على حساب بني ياس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يسعى الوحدة إلى تعويض خسارته من شباب الأهلي في الجولة الماضية عندما يستضيف بني ياس في الثامنة مساء، اليوم، باستاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك المحترفين.

ويتطلع الوحدة إلى تجاوز آثار الخسارة الأخيرة بخماسية واستعادة التوازن والعودة لنغمة الفوز، فيما يطمح بني ياس إلى تحقيق انتصاره الثالث والثاني على التوالي بعدما فاز في الجولة الماضية خارج ملعبه على عجمان 3-1.

ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط، إذ يحتل «العنابي» المركز الخامس في جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن بني ياس صاحب المركز السادس ولكل فريق 6 نقاط.

ويدخل الوحدة اللقاء بصفوف مكتملة وبرغبة في مصالحة جماهيره والظهور بشكل أفضل، خاصة في الجانب الدفاعي بعد استقباله خمسة أهداف في مباراة واحدة وللمرة الأولى هذا الموسم تهتز شباكه، أما بني ياس فيلعب مدفوعاً بمعنويات عالية وأجواء إيجابية تسود أروقة «السماوي».

ويتفوق الوحدة في المواجهات التي جمعته ببني ياس في دوري المحترفين، حيث تقابلا 26 مرة، فاز الوحدة في 14 مباراة، وفاز بني ياس في 5، وتعادلا في 7 مواجهات.وأكد النرويجي روني دايلا مدرب الوحدة، أن الفريق مطالب باستعادة نغمة الفوز والظهور بشكل أفضل رغم صعوبة اللقاء أمام فريق جيد، مشيراً إلى أنه يجب التعامل بهدوء مع ما حدث في مباراة شباب الأهلي الأخيرة وأنها مجرد خسارة لا تحتم هدم كل شيء أو معاقبة اللاعبين، خصوصاً أنها كانت أمام فريق قوي وقدم الوحدة كذلك أداءً جيداً رغم الخسارة.

وقال: الفريق عليه الاستفادة من الأخطاء وتصحيح السلبيات، بعدما كان اللقاء اختباراً حقيقياً للعنابي، لافتاً إلى أن إجراء تغييرات على التشكيلة أو تثبيتها أمر وارد.وأكد أن الوحدة يبحث عن إنهاء التعاقد مع لاعب أجنبي خامس في مركز الارتكاز أو جناح ولكن يجب أن يكون لاعباً بجودة عالية وأفضل من المتواجدين لإضافة قوة أكبر للفريق، مشيراً إلى أن روبن يقدم أداءً جيداً في وسط الملعب رغم أنه لم يكن مركزه الأساسي، ويحتاج إلى بعض الوقت للتطور.

من جانبه، أعلن البرتغالي جواو بيدرو سوزا مدرب بني ياس، جاهزية فريقه لخوض المباراة، وأن الفريق يمر بمرحلة جيدة واستطاع الفوز في 4 مباريات رسمية وخسر واحدة فقط منذ بداية الموسم.

وقال: «الآن هو الوقت المناسب للعب أمام فريق قوي مثل الوحدة، والمباراة مختلفة عن لقاء المنافس مع شباب الأهلي، بالفعل الوحدة استقبل 5 أهداف ولكنه سجل 4 ويمتلك فريقاً بجودة عالية وهجوم قوي، وبالتالي هي اختبار وتحد بالنسبة لنا».

وأضاف أن الضغط متواجد باستمرار والفريق يريد الظهور بمستوى عالٍ في المباراة التي تعد بمثابة ديربي، وراجعنا أخطاءنا في اللقاءات السابقة ونعمل على تطوير الأداء، ونعد الجمهور أن نقدم أفضل ما لدينا والقتال في كل مباراة.

وكشف أنه لم يتم حسم مشاركة قلبي الدفاع خميس المنصوري والسويدي ماتس جوهان بعدما غاب الأول عن المواجهة الماضية لكسر في اليد، وتعرض الثاني لإصابة في اللقاء الأخير، وسيرى مدى جاهزيتهما للمباراة.

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