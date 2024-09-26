الشامسي يعود لتدريبات الوحدة بعد غياب 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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عاد محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد غياب عن الفريق لمدة 9 أشهر وتحديداً منذ ديسمبر من العام الماضي.

وشارك الحارس في تدريبات الفريق، اليوم الخميس، بعد فترة طويلة من الغياب عقب استبعاده من الفريق الأول وإحالته إلى فريق الرديف بناء على قرارات انضباطية من جانب إدارة النادي.

وكانت علاقة الشامسي مع "العنابي" قد شهدت مرحلة من الشد والجذب على مدار الأشهر الماضية، وغلف الغموض مستقبله مع الفريق بعدما كان قريباً من الرحيل، إلا أن الأزمة انتهت وعاد مجدداً للتدريبات، لاسيما بعد قرار تمديد عقده الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وغاب الشامسي عن الوحدة منذ مباراة خورفكان في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين في ديسمبر 2023.

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