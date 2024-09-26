العين يقسو على الوصل حامل اللقب برباعية في قمة الجولة الرابعة

المصدر: العين - طلحة عبدالله، تصوير- سالم خميس

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ألحق العين هزيمة قاسية بضيفه الوصل (حامل اللقب) بنتيجة 4-2 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع الفريق البنفسجي رصيده إلى (7 نقاط) ليقفز إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوصل الذي أصبح رابعاً في الترتيب بنفس عدد النقاط، سجل للعين كل من بلاسيوس في الدقيقة 21، وبندر الأحبابي في الدقيقة 30، وكوامي في الدقيقة 45+3، وسفيان رحيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 67 ، وسجل للوصل كايو كانيدو في الدقيقة 36، وسيكا سيدييي في الدقيقة 40، وشهدت المباراة حالة طرد لاعب الوصل سفيان بوفتيني بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 74.

دوافع

دخل الفريقان أرضية ملعب المباراة وكلاهما يرغب في الفوز وحصد النقاط الثلاث وهو ما يفسر البداية القوية فمنذ الوهلة الأولى تبادل الفريقان المحاولات الهجومية، لتضيع الفرص تباعاً هنا وهناك مع أفضلية للعين والذي أسعد جماهيره بهز الشباك بعد جملة تكتيكية رائعة انتهت بتمريرة ذكية من محمد عباس لبلاسيوس والذي عالجها بذكاء في المرمى الوصلاوي، وضاعف الهدف من إثارة اللقاء، إذ تعددت محاولات الوصل لتعديل النتيجة، غير أن العين باغته بالهدف الثاني بعد انطلاقة سريعة لقائده بندر الأحبابي الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية زاحفة خادعت الحارس وهزت الشباك.

عودة الوصل

رغم تخلفه بهدفين نظيفين غير أن الوصل بدا متماسكاً وضغط بقوة ما اسفر عن ارتباك دفاع العين استغله لاعبو الفريق الأصفر على خير نسق ليسجلوا هدفين سريعين لتعود المباراة إلى نقطة البداية، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع وقع خالد السناني، حارس مرمى الوصل في خطأ فادح حيث سقطت منه الكرة أمام مرماه ليجدها مدافع العين كوامي اتون سهلة ويسجل ثالث أهداف العين الذي انهي الشوط متقدما بثلاثة أهداف لهدف.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني ومع التبديل الذي أجراه مدربه بدخول فابيو ليما نشطت محاولات الوصل واندفع لاعبوه للهجوم ليحاصروا العين أمام منطقته ويتألق الحارس خالد عيسى، في إبعاد تسديدتين خلال ثلاث دقائق قبل أن يستعيد العين زمام المبادرة ويتحول للهجوم لتضيع أول فرصة له بهذا الشوط عندما سدد بلاسيوس كرة اصطدمت بالمدافع وتحولت إلى ركنية لم يستفد منها الفريق البنفسجي.

متاعب الوصل

بحلول الدقيقة 65 وقع مدافع الوصل اليكسس بيريز، في المحظور عندما لم يجد بداً من إيقاف قائد العين المنطلق بسرعة غير عرقلته داخل منطقة العمليات أمام ناظري الحكم الذي لم يتوان في احتساب ركلة جزاء تصدى لها سفيان رحيمي، ليضيف رابع أهداف العين، ويشعل المدرجات البنفسجية، وتضاعفت متاعب الوصل أكثر عندما أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية وأعقبها بالحمراء للاعبه سفيان بوفتيني، ليكمل الفريق المباراة منقوصاً قبل ربع ساعة من النهاية، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أنقذ خالد السناني مرمى الوصل من هدفين محققين لينتهي اللقاء بفوز العين بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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